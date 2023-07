Niewiarygodne, jak wścibskie pytania zadają Agnieszce Włodarczyk internauci. Aż dziw bierze, że na nie odpowiada

Agnieszka Włodarczyk chętnie dzieli się wybranymi fragmentami swojego życia z fanami. Jej konto na Instagramie tętni życiem, celebrytka dba o to, by obserwatorzy regularnie dostawali porcje informacji od niej, ci z kolei chętnie komentują jej posty. Czasem też zadają pytania, które nie do końca wypada zadać. Tak się zdarzyło ostatnio.

Agnieszka Włodarczyk zachęciła obserwatorów do zadawania pytań

Gwiazda "13 posterunku" i "Sary" w ostatnim czasie niezbyt często widywania jest w telewizji. Od czasu urodzenia synka Milana jest przede wszystkim mamą. Widać że kocha ten stan, a macierzyństwo jej służy. Wygląda znakomicie, bardzo szybko doszła do formy po porodzie. Jednak z internautek zarzuciła jej nawet, że gdy została mamą przestała być kobietą. Agnieszka nie przejęła się tym stwierdzeniem, wyjaśniła jednak, ze jedno nie przeczy drugiemu.

Jedno z pytań było Wścibskie. Włodarczyk uznała je za dziwne, ale odpowiedziała

W ostatnim czasie Agnieszka zachęciła fanów do zadawania jej pytań. na wiele z nich odpowiedziała z chęcią. Ale trafiło się też takie, które ją zdziwiło lub nieco zafrapowało. Prawdopodobnie dlatego, że było mocno wścibskie. Jeden z fanów zapytał ją, ile waży. Aktorka początkowo się zawahała, po czym zdecydowała się odpowiedzieć na to pytanie. Przyznała szczerze, że waży 56 kg i że jest to jej niemal stała waga, w której czuje się najlepiej. "Obecnie ważę ok. 56 kilo. Wydaje mi się, że to jest spoko waga. Jestem zadowolona po ciąży" - powiedziała na InstaStories.

