Agnieszka Włodarczyk eksponuje biust i brzuch. Zadała dziwne pytanie. Robert Karaś stanowczo reaguje

Agnieszka Włodarczyk szybko doszła do formy po porodzie

Agnieszka Włodarczyk po nieudanym związku z Mikołajem Krawczykiem związała się z Robertem Karasiem, mistrzem i rekordzistą świata w Ultra Triathlonie. W maju zawodnik pobił rekord świata o prawie 20 godzin! Partner Agnieszki Włodarczyk ma na swoim koncie także jedną walkę w organizację Fame MMA. Robert Karaś po morderczym pojedynku pokonał rapera Filipka. Walkę okupił jednak groźną kontuzją. W 2021 roku aktorsko-sportowej parze urodził się syn Milan. Agnieszka Włodarczyk po porodzie szybko doszła do znakomitej formy, czego dowodem są zdjęcia, które regularnie zamieszcza na Instagramie. Gwiazda takich seriali jak "13 posterunek" czy "Barwy szczęścia" właśnie wrzuciła nową fotkę, która rozpala wyobraźnię. Pod zdjęciem zadała pytanie, które, patrząc na jej sylwetkę, wydaje się nieco dziwne.

Robert Karaś skomentował brzuch Agnieszki Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk spytała internautów o sposoby na "ładny brzuch". - Jakie macie patenty na ładny brzuch po ciąży? Jakieś zabiegi? Kosmetyki? Tylko nie piszcie, że trzeba ćwiczyć - napisała, dołączając do wpisu zalewającą się ze śmiechu buźkę. Na te słowa publicznie zareagował sam Robert Karaś. - Masz śliczny brzuch - odparł swojej partnerce i dodał wymowne serduszko. Użytkowniczki Instagrama były zachwycone odpowiedzią sportowca. "Taki facet to skarb. Ja tez mam to szczęście, że mój był ze mną nawet jak ważyłam 50 kg więcej i każdego dnia mówił mi ze jestem piękna. Trzymaj się go", "Ciesz się, że Twój mężczyzna jest Tobą zachwycony również po porodzie", "Facet, który naprawdę kocha, będzie kochał kobietę w tych mniejszych i większych rozmiarach, bez czy z rozstępami" - pisały internautki.

W naszej galerii prezentujemy, jak Agnieszka Włodarczyk wygląda po porodzie