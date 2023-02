Partner Włodarczyk doznał na ringu kontuzji."Potrzebna operacja"

Mikołaj K. z zarzutami! Słynny aktor ma przechlapane. Dotarliśmy do aktu oskarżenia!

Na to liczyli fani?

Agnieszka Włodarczyk ma na koncie medialne związki, jednak przez długi czas nie mogła odnaleźć tego jedynego. Zdaje się jednak, że nastąpiło to w chwili, kiedy poznała Roberta Karasia. Choć mało kto dopytywał o ich związek, zakochani udowodnili, że są sobie pisani - założyli rodzinę i od niespełna dwóch lat wychowują uroczego synka Milana. Aktorka wspiera triathlonistą na każdym kroku. Nie powinno więc dziwić, że to właśnie jej sportowiec podziękował po wygranej walce na Fame MMA 17.

Partner Agnieszki Włodarczyk doznał na ringu kontuzji."Potrzebna operacja"

Kiedy Agnieszka Włodarczyk została mamą, bardzo otworzyła się na media. W Internecie często dzieli się z obserwatorkami macierzyńskimi poradami, czasem o nie prosząc, ale przede wszystkim nie lukrując tego okresu - ostatnio poinformowała o zdrowotnych problemach synka. Zawsze może liczyć jednak na wsparcie ukochanego, który po wygranej walce z Filipem Marcinkiem właśnie do niej skierował tak piękne podziękowania.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej Agnieszce za to, że to wszystko wytrzymywała - wyznał, dając do zrozumienia, że Włodarczyk zapewne bardzo stresowała się jego przygotowaniami oraz samą walką.

Warto dodać, że Robert Karaś triumfował podczas walki, choć w jej trakcie doznał kontuzji kolana. I choć pod instagramowym materiałem wideo ze sportowcem w roli głównej nie brakuje komentarzy internautów, którzy są pod wrażeniem determinacji i wytrzymałości sportowca, ten wyznał, że potrzebna będzie operacja.

Kibicowaliście mu?