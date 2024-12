Niezwykła msza za Ryszarda Poznakowskiego. Nie było ani trumny, ani urny. Tylko czarno-białe zdjęcie

W nocy z 30 listopada na 1 grudnia zmarł Ryszard Poznakowski. Członek słynnych Trubadurów miał 78 lat i do końca występował, dlatego informacja o jego śmierci była szokiem i ciosem dla fanów. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej artysta występował na scenie razem z Budką Suflera i nic nie zapowiadało dramatu. Okazuje się jednak, że muzyk od dawna chorował.

Minionej nocy, po nierównej walce człowieka z chorobą, odszedł Ryszard Poznakowski, kompozytor, instrumentalista, ważna i aktywna postać w środowisku polskich muzyków. Czerwono-Czarni oraz Trubadurzy to zespoły, w których Ryszard Poznakowski był sercem i duszą. 15 czerwca bieżącego roku gościliśmy go na naszym lubelskim koncercie "Czarodzieje i hipisi". Graliśmy razem, nie wiedząc, że to ostatni występ Rysia. Zostawił nam piękną muzykę. Spoczywaj w spokoju Ryśku - pisali członkowie Budki Suflera we wzruszającym wpisie.