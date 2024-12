Przedpogrzebowa msza za Ryszarda Poznakowskiego. Ta modlitwa poruszyła cały kościół!

Na początku przedpogrzebowej mszy św. za Ryszarda Poznakowskiej ks. Andrzej Luter razem ze zgromadzonymi w świątyni wiernymi odmówił specjalną modlitwę. Te słowa poruszyły cały kościół. - Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje ten człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie - mówił duchowny.

W Kościele pojawili się członkowie rodziny Ryszarda Poznakowskiego, jego fani, a także znajomi ze świata rozrywki, m.in. dziennikarka Maria Szabłowska i legenda polskiego kabaretu Olga Lipińska.