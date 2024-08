Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki: Ostateczne rozstanie

W połowie czerwca Julia Wieniawa potwierdziła, że jej związek z Nikodemem Rozbickim ostatecznie przeszedł do historii. O kryzysie w związku aktorskiej pary mówiło się już wcześniej. Wszystkiemu winne miały być obowiązki zawodowe Julii i Nikodema. Rozbicki wyjechał do USA na prestiżowe stypendium Lee Strasberga, więc nie mógłby tak często pojawiać się w Polsce. Julia jest obecnie jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia. Nie mogła więc zbyt często odwiedzać ukochanego za oceanem.

O tym, że związek na odległość im nie służy pisaliśmy w maju. "Dla Julii związek na odległość kompletnie się nie sprawdza. Jest osobą, która wymaga dużo uczucia i atencji, ale też fizycznej bliskości, a tego nie dostaje. Jak sama twierdzi - w zasadzie są już tylko przyjaciółmi" - twierdził nasz informator.

Zobacz również: Wydało się z kim Wieniawa baluje po nocach! To znany raper!

Nikodem Rozbicki mówi o sprawach sercowych

Byli partnerzy skupiają się obecnie na rozwoju karier. Julia Wieniawa rozwija się jako piosenkarka. Z kolei Nikodem Rozbicki promuje swoje dokonania aktorskie. 32-latek gościł niedawno w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedział o swoich ostatnich produkcjach. Aktor wystąpił m.in. w nowym sezonie "Odwilży". Opowiedział również o rodzinie, która nieustannie go wspiera.

"Rodzina jest dla mnie niezwykle ważna, bardzo dużo jej zawdzięczam, ale pod względem takim energetycznym. Od dawna jestem bardzo samodzielnym człowiekiem, dość szybko się usamodzielniłem. Natomiast takie mentalne wsparcie, świadomość tego, że są bliscy, o których trzeba zadbać, którzy w razie czego mogą o ciebie zadbać, to jest coś, co mnie ukształtowało. Mam dwóch wspaniałych braci, wspaniałych rodziców, wspaniałych dziadków, których serdecznie pozdrawiam, jak oglądają" - przyznał.

W pewnym momencie padło pytanie o sprawy sercowe, a dokładnie czy znajduje miejsce na coś więcej niż tylko aktorstwo. "No oczywiście, moje serce jest bardzo pojemne i tak, mam dużą potrzebę bliskości i z jakościową materią artystyczną, ale także i taką emocjonalno-życiową. Ale nie jest źle" - odpowiedział wymijająco.

Od pewnego czasu spekuluje się, że aktora połączyło coś więcej z córką Bruce'a Willisa i Demi Moore - Scout. Para poznała się w szkole i szybko znaleźli wspólny język. Niedawno zakończyły się zdjęcia do ich wspólnego filmu. "Poznałem jedną dziewczynę, która jest moją bardzo dobrą kumpelą, z którą się trzymam. Ona jest z takiej bardzo popularnej rodziny aktorskiej w LA, ale chyba nie chcę o tym gadać… (…) Jak będziecie spostrzegawczy, to ją odnajdziecie po moim Instagramie" - zdradził w kwietniu w rozmowie z Pudelkiem.

W "Dzień Dobry TVN" poruszył temat wspólnego filmu. Chociaż nie chciał zdradzić zbyt wiele, to przyznał, że jest produkcja jest obecnie w montażu. Zachęcił również do tego, by dać tej historii "szansę". "Ja ze Scout poznałem się w szkole, studiowaliśmy jeden semestr razem. A potem trzy miesiące później był casting i po tym castingu spotkaliśmy się na próbach i zaczęliśmy razem działać. Myślę, że to będzie ładna historia. Trzeba dać temu szansę" - mówił Nikodem.

Zobacz również: Julia Wieniawa opowiedziała o relacji z Rozbickim. Co za wyznanie

Nikodem Rozbicki w ogniu pytań! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Julia Wieniawa zaskoczyła swoim występem na festiwalu w Sopocie. Fani nie kryją słów krytyki