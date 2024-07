Nikodem Rozbicki u boku córki hollywoodzkiego gwiazdora. Tak radzi sobie z rozstaniem?

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki: Związek na odległość im nie służył?

Nikodem Rozbicki (32 l.) i Julia Wieniawa (25 l.) w 2021 roku przestali kryć się ze swoimi uczuciami. Młodzi aktorzy tworzyli jedną z bardziej lubianych par polskiego show-biznesu. W 2022 ogłosili rozstanie, ale szybko przezwyciężyli kryzys i wrócili do siebie. Jednak kilka tygodni temu zaczęły pojawiać się plotki o ponownym rozstaniu. Ostatnie miesiące para spędzała osobno, gdyż Nikodem pomieszkuje obecnie w Stanach, gdzie uczy się aktorstwa w legendarnej szkole Lee Strasberga.

O tym, że związek na odległość im nie służy pisaliśmy w maju. "Dla Julii związek na odległość kompletnie się nie sprawdza. Jest osobą, która wymaga dużo uczucia i atencji, ale też fizycznej bliskości, a tego nie dostaje. Jak sama twierdzi - w zasadzie są już tylko przyjaciółmi" - twierdził nasz informator.

"Teraz L.A to dla mnie Warszawa 2.0. W pierwszym tygodniu odhaczyłem turystyczne spoty. Powoli zaczynam zapuszczać tutaj korzenie. Gleba jest dość sucha, ale mam wrażenie, że zajebiście żyzna" - pisał na początku stycznia Rozbicki. Na Instagramie regularnie zamieszka zdjęcia ze Stanów. Widać na nich, że nie narzeka na brak towarzystwa.

Nikodem Rozbicki rozwija się w USA. Kim jest piękność u jego boku?

Z kolei Julia rzuciła się w wir pracy. Młodą artystkę można zobaczyć na dużych i małych ekranach, a od pewnego czasu intensywnie promuje swoje nowe piosenki. W czerwcu potwierdziła, że jest obecnie singielką. Niedawno została "przyłapana" w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, z którym do późnych godzin balowała na mieście. W rozmowie z nowiadomo.tvp powiedziała, co ją z nim łączy.

"To jest mój ziomeczek, który tu dzisiaj będzie i z tego co wiem, to się chyba z kimś spotyka. To jest strasznie wkurzające, że nie można iść koło siebie ulicą, kolega nie może mnie złapać za ramię, bo już jest od razu sytuacja, że się z kimś spotykam. Nie jest to żaden mój nowy chłopak" - wyjaśniła.

U boku Nikodema też pokazała się nowa osoba. Gdy w kwietniu na krótko przyjechał do Polski, opowiedział co nieco o ich relacji. "Poznałem jedną dziewczynę, która jest moją bardzo dobrą kumpelą, z którą się trzymam. Ona jest z takiej bardzo popularnej rodziny aktorskiej w LA, ale chyba nie chcę o tym gadać… (…) Jak będziecie spostrzegawczy, to ją odnajdziecie po moim Instagramie" - zdradził w rozmowie z Pudelkiem.

Dobrą kumpelą aktora zdaje się być Scout LaRue Willis (32 l.), córka Bruce'a Willisa i Demi Moore. Para spędza ze sobą czas nie tylko prywatnie. Aktorzy zagrali razem w filmie. 10 lipca zakończyły się zdjęcia do produkcji. Z tej okazji Nikodem opublikował kilka zdjęć z planu. "Moja podróż do Los Angeles przyniosła mi wiele wspaniałych przygód. Zwieńczeniem tego pierwszego etapu był film, do którego właśnie zakończyliśmy zdjęcia. Jestem wdzięczny, że miałem odwagę tu przyjechać i że spotkałem na swojej drodze tak wspaniałych i utalentowanych ludzi. Wielkie brawa dla całego zespołu! Kocham was ludzie!" - napisał.

Czy to początek jego "american dream"?

Nikodem Rozbicki w ogniu pytań! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Julia Wieniawa pociesza się po rozstaniu. Kim jest przystojniak obejmujący aktorkę?