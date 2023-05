Nina Terentiew i Edyta Górniak były o włos od kłótni na konferencji festiwalu w Sopocie!? Królowa telewizji dopiekła diwie!

Kim jest Blanka Stajkow? To wszystko, co musisz wiedzieć o polskiej reprezentantce na Eurowizji

Tak polskie gwiazdy stanęły murem za Piotrem Jaconiem. Komentarz Joanny Racewicz wręcz wyciska łzy! "Jestem gotowa by.."

Dowbor ma już nowe źródło zarobku. To zajęcie wydaje się dla niej idealne. Tu dojrzałość jest atutem

Laureaci Fryderyków zaśpiewają jeszcze raz! Dołączą do nich kultowe gwiazdy polskiej piosenki

17 maja odbyła się konferencja przed Polsat SuperHit Festiwal 2023. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się od 26 do 28 maja 2023 roku w Operze Leśnej w Sopocie. Na scenie będziemy mogli zobaczyć takie gwiazdy jak: Edyta Górniak, Sara James, Tomasz Organek, czy Bryska. Podczas konferencji głos zabrała także była dyrektor programowa Polsatu, Nina Terentiew. "Caryca telewizji" pokusiła się o kąśliwy komentarz pod adresem Górniak. Diwa nie została dłużna. Poznajcie szczegóły!

Nina Terentiew dopiekła Edycie Górniak. Artystka od razu zareagowała!

Była dyrektor mówiąc o wokalistce, pozwoliła sobie na uszczypliwy komentarz. - Edyta jest artystką wielką, chimeryczną i niekiedy niepewną siebie - opisała gwiazdę Terentiew. Diwa nie pozostała dłużna i szybko zareagowała na te słowa.

- Bardzo dziękuję za te słowa, nie ze wszystkim się mogę utożsamiać, ale każdy ma swój obraz i niech tak pozostanie. Każdy ma swoje okulary, przez które patrzy na świat i na innych ludzi. [...] Uważam, że wszystko, co jest wyschnięte, co nie jest organiczne, co jest syntetyczne, nie jest warte uwagi - odpowiedziała.

A Wy, obejrzycie Polsat SuperHit Festiwal? Zagłosuj w naszej sondzie!

Zobacz poniższą galerię: Edyta Górniak jest szczęśliwa bez mężczyzn

Edyta Górniak tłumaczy niezrozumiała dla widzów decyzję jurorów eurowizyjnych preselekcji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.