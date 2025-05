Norwegia z rekordem ostatnich miejsc na Eurowizji. Czy Kyle Alessandro przełamie złą passę?

Justyna Steczkowska podbiła Eurowizję! Internauci: To było spektakularne! Polska ma powód do dumy

Norwegia ma na swoim koncie aż trzy zwycięstwa na Eurowizji – w 1985 roku dzięki Bobbysocks z przebojem „La det swinge”, w 1995 roku z „Nocturne” zespołu Secret Garden oraz w 2009 roku, gdy Alexander Rybak z utworem „Fairytale” zdobył rekordową liczbę 387 punktów.

Ale historia Norwegii na Eurowizji to nie tylko sukcesy. To także spektakularne porażki, które ustawiły ten kraj na pierwszym miejscu w mało chlubnym rankingu – Norwegia najwięcej razy w historii zajęła ostatnie miejsce.

Ile razy Norwegia była ostatnia na Eurowizji?

Według oficjalnych statystyk Norwegia zajęła ostatnie miejsce aż 11 razy. To absolutny rekord w historii konkursu, który żaden inny kraj nie jest w stanie pobić… przynajmniej na razie. Co więcej, Norwegia aż czterokrotnie zakończyła Eurowizję z wynikiem „zero punktów”, co tylko podkreśla, jak skrajne bywają ich eurowizyjne przygody.

Eksperci i fani od lat zastanawiają się, dlaczego kraj z tak silną sceną muzyczną i świetnymi artystami tak często nie trafia w gusta eurowizyjnych widzów i jurorów. Jedni mówią o pechu, inni o złym doborze repertuaru lub zbyt eksperymentalnych występach.

Mimo to Norwegowie nie tracą ducha walki i każdego roku wracają na Eurowizję z nową energią, udowadniając, że nie boją się ani porażek, ani ryzyka.

Czy w 2025 roku Norwegii uda się przerwać złą passę?

Norwegię na Eurowizji 2025 reprezentuje Kyle Alessandro – młody wokalista, który dał się poznać szerszej publiczności jako uczestnik programu „Norske Talenter”, czyli norweskiej edycji „Mam Talent”. Kyle ma zaledwie 17 lat, ale już wcześniej próbował swoich sił w preselekcjach do Eurowizji, występując w 2023 roku jako członek grupy Umami Tsunami.

W tym roku wraca w roli solisty z utworem „Lighter”, który jest emocjonalną balladą o wychodzeniu z toksycznej relacji i odnajdywaniu własnej siły. Piosenka opowiada o odcięciu się od manipulacji i fałszywych obietnic, a jej główna metafora – bycie „lżejszym”, „rozpalonym od środka” – symbolizuje wewnętrzne wyzwolenie i odrodzenie.

Występ Kyle'a Alessandro na Eurowizji 2025

Norwegia wystąpiła w pierwszym półfinale Eurowizji 2025 i ma nadzieję na przełamanie niechlubnej serii ostatnich miejsc w historii konkursu. Czy „Lighter” zapewni Norwegii awans do wielkiego finału? Kyle Alessandro postawił na prosty, ale bardzo emocjonalny występ. Na scenie w Bazylei zobaczyliśmy go w rycerskiej stylizacji, a towarzyszyły mu subtelne efekty świetlne, które podkreślały przesłanie piosenki. Artysta skupił się na mocnym wokalu i autentycznych emocjach, co wywołało pozytywne reakcje wśród fanów.