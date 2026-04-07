Nowa fryzura Huberta Urbańskiego narobiła zamieszania. Nic dziwnego! Wystarczyła niewielka zmiana, a efekt? Sami zobaczcie

Hubert Urbański prowadzi "Milionerów" od 1999 r.!

Hubert Urbański jest gospodarzem "Milionerów" już od dekad. Wszystko zaczęło się blisko 27 lat temu, ale program to pojawiał się w ramówce, to znikał. Zaistniał w TVN-ie w 1999 r., ale w 2003 r. zrezygnowano z formatu. Wrócono do niego w 2008 r., a w 2010 znów zaniechano nagrywania kolejnych odcinków, by w 2017 r. ponownie wskrzesić lubiany teleturniej. Ten był w TVN-ie emitowany do 2025 r., po czym show przejął Polsat. Za każdym razem wybór gospodarza był prosty - to musiał być Urbański.

Zobacz także: Afera z pytaniem w "Milionerach". Pojawił się błąd! Internauci komentują: "Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa"

Gdy "Milionerzy" przenieśli się z TVN do Polsatu, jedno było jasne, bez niego nie ma mowy o sukcesie. Stacja zrobiła wszystko, by zatrzymać gwiazdę, a on sam po 26 latach zmienił telewizyjny dom, ale nie rozstał się z ukochanym formatem.

Styl prowadzenia Urbańskiego to prawdziwa mieszanka elegancji, ironii i napięcia, które trzyma widzów w fotelach. Nie bez powodu "Milionerzy" przyciągają... miliony przed telewizory, a sam prezenter stał się ikoną programu. Jego spokojny głos i charakterystyczne pauzy potrafią podkręcić atmosferę bardziej niż jakakolwiek muzyka! Urbański to jednak nie tylko głos programu, ale jego filar.

Zobacz także: Wygrała milion w "Milionerach", ale wciąż czeka na swoje pieniądze. "Mam nadzieję, że o mnie nie zapomną"

Nowa fryzura! Internauci nie powstrzymali się od komentarzy

Od 1999 r. Urbański zmieniał się na oczach telewidzów. Gdy show startował, prowadzący miał 33 lata i lekko szpakowate włosy. Teraz jest już biały jak gołąbek, zazwyczaj nosi włosy krótko przystrzyżone na karku i po bokach, a dłuższą grzywkę zaczesuje do tyłu. Bywa, że 60-latek pokazuje się z wąsami, czasem stawia na długą, siwą brodę.

Teraz jednak zaskoczył widzów, zmieniając uczesanie. Zaprezentował się z grzywką równo przystrzyżoną nad brwiami, co niektórych internautów rozbawiło, inni sypali komplementami:

"Prowadzącym był Wito Bambino", "Alleluja i do przodu!", "Mi się podoba, jest git", "Młodzieżowy fresh haircut", "Świetna fryzura!", "Jim Carrey w 'Głupi i głupszy'", "Fryzura taka (nomen omen) jak z 'Głupi i głupszy'... ale fajna, fajna. Nie ma co się trzymać stereotypów".

Zobacz także: Hubert Urbański to koń trojański w "Milionerach"? Źle podpowiedział, a teraz pęka ze śmiechu

Zobacz więcej zdjęć. Staś z "W pustyni i w puszczy" walczy z nowotworem! Tomasz Mędrzak ma 71 lat

Wielka sensacja! Edward Miszczak o konflikcie z Hubertem Urbańskim: Nie przepadamy za sobą

