Nowa para w TVN rozpaliła widzów! Internauci nie mają wątpliwości

Niedzielny poranek przyniósł sporą niespodziankę fanom "Dzień Dobry TVN". Na ekranach pojawił się nowy duet prowadzących – Izabella Krzan oraz Jan Pirowski. To ich pierwsze wspólne wystąpienie w wakacyjnym wydaniu popularnej śniadaniówki. Reakcje w sieci są jednoznaczne – widzowie są zachwyceni tą świeżą energią i profesjonalizmem.

TVN wstrząsnął widzami! Nowa para prowadzących podbija śniadaniówkę

Izabella Krzan, znana wcześniej z "Pytania na Śniadanie", postanowiła przenieść się z Telewizji Polskiej do konkurencyjnej stacji. Jej przejście do TVN od dawna wzbudzało spekulacje, ale dopiero niedawno zyskało oficjalne potwierdzenie. Towarzyszył jej Jan Pirowski – dziennikarz i prezenter, którego widzowie mogą kojarzyć z takich programów jak "DeFacto", "Pierwszy raz za granicą" czy "Mam Talent!", gdzie współprowadził show u boku Agnieszki Woźniak-Starak. Pirowski najwyraźniej szukał nowego wyzwania. Wszystko wskazuje na to, że właśnie je znalazł.

Nowa para prowadzących wprowadziła do programu świeżość, którą szybko dostrzegli internauci. W mediach społecznościowych zaroiło się od pochlebnych opinii - "Świetna para! Naturalni, uśmiechnięci, dobrze się ich ogląda".

Nie zabrakło też głosów, że Krzan i Pirowski powinni zostać w programie na stałe. Choć oficjalnie stacja nie potwierdziła jeszcze dalszych planów - możemy domyślać się, że Iza i Jan dostaną nową fuchę.

Nowi prowadzący odnaleźli się w formacie, który nie należy do najłatwiejszych – poranne pasmo wymaga wprawy i umiejętności błyskawicznego reagowania na różnorodne tematy. Krzan i Pirowski poradzili sobie z tym bez problemu.

