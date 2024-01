Nowa szefowa w TVP! To wybitna postać znana na całym świecie. Jej karierę zahamowała podstępna choroba

Zmiany, zmiany, zmiany... - tak można opisać to, co od niemal miesiąca dzieje się w TVP. Właśnie zapadła kolejna bardzo ważna decyzja dotycząca personaliów. Jak podaje branżowy portal Wirtualnemedia.pl, w TVP jest już kolejna nowa szefowa! Magdalena Piekorz - według nieoficjalnych informacji - objęła funkcję szefowej Agencji Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej. To ogromne wzmocnienie dla TVP, bo Magdalena Piekorz to wybitna postać znana na całym świecie!