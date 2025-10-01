Nowa twarz TVN24. Terlikowski wchodzi do gry z "Istotą rzeczy"

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-10-01 14:31

Tomasz Terlikowski od lat uchodzi za jednego z najbardziej wyrazistych publicystów w Polsce. Teraz zaskoczył wszystkich nowym krokiem w karierze – dołączył do TVN24+ i dostał własny program. "Istota rzeczy" ma być przestrzenią do rozmów o tematach, których inni unikają.

Tomasz Terlikowski

i

Autor: AKPA

Tomasz Terlikowski w TVN24+

Choć jego nazwisko od dawna budzi emocje, nikt nie spodziewał się, że pojawi się właśnie w tej stacji. Tomasz Terlikowski, znany z ostrych poglądów i nieugiętej postawy, rozpoczął współpracę z TVN24+. Dziennikarz dostał autorski program, w którym – jak zapowiadają producenci – nie będzie tematów tabu. Format nosi tytuł "Terlikowski. Istota rzeczy" i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie.

Już sama zapowiedź programu była bezkompromisowa:

Czy musimy wychowywać dzieci do walki? Zostać czy wyjechać, walczyć czy ratować siebie i rodzinę? Gdzie kończy się patriotyzm, a zaczyna narodowa zdrada?.

Trudno o mocniejsze otwarcie – widać, że stacja liczy na głośne dyskusje i zaangażowanie widzów.

Premiera "Istoty rzeczy" i pierwsi goście

Premierowy odcinek został wyemitowany we wtorek, 30 września o 16:30, a pierwszą gościnią Terlikowskiego była Aleksandra Walczak z projektu "Orientuj się". "Istota rzeczy" ma pojawiać się co dwa tygodnie, zawsze we wtorki. Dziennikarz nie ograniczy się jednak do samego programu – jego teksty i analizy będą publikowane również w serwisie TVN24+. Dzięki temu odbiorcy zyskają możliwość nie tylko obejrzenia rozmów, ale też pogłębionej refleksji w formie pisanej.

Tomasz Terlikowski - kariera i kontrowersje

Karierę zaczynał w "Newsweeku" i Radiu Plus, później pracował w TVP, "Rzeczpospolitej" czy "Wprost". Najmocniej jednak kojarzony jest z Telewizją Republika, gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego i dyrektora programowego. W ostatnich latach związany był z Grupą RMF, gdzie publikował komentarze i analizy. Teraz Terlikowski zapowiada, że nie zamierza iść na kompromisy, a widzowie dostaną program, który ma szansę wywołać burzliwe dyskusje i polaryzować opinię publiczną.

Nie przegap: Konkurs Chopinowski tuż, tuż, a tu taka wtopa! Wstyd na cały świat

Super Express Google News
Raport - Tomasz Terlikowski - Koniec wpływu KOŚCIOŁA na politykę?!

Galeria: "Chopin, Chopin": Tłum gwiazd na premierze. Ryzykowna stylizacja ciężarnej aktorki

Maja Ostaszewska, Joséphine de La Baume, Magdalena Cielecka
56 zdjęć
Mellina
Marek Dyjak: może dogadam się z Acid Drinkers i nagramy kołysanki. MELLINA – Meller
Mellina
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
Media Expert i Mediaexpert.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ TERLIKOWSKI
TVN