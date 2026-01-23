Nowe informacje o Ani i Marcinie z "Rolnik szuka żony". Czy ich związek przetrwał? Jest oficjalny komunikat

Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" wzbudzili niepokój fanów

Marcin Kobierecki i Anna Cieślińska to aktualnie jedyna para, która pozostała ze sobą po 11. sezonie programu "Rolnik szuka żony". Po rozstaniu Rafała i Dominiki właśnie oni pozostali symbolem miłości znalezionej przed kamerami.

Uczestnicy poznali się na planie "Rolnik szuka żony" i szybko połączyło ich silne uczucie. Jeszcze latem 2025 roku świętowali pierwszą rocznicę związku. Mimo to ich zachowanie w mediach społecznościowych od dawna budzi mieszane reakcje widzów.

Ania i Marcin rzadko publikują nowe treści i niechętnie dzielą się prywatnością. Dla części fanów to naturalne, inni jednak regularnie dopatrują się w tym sygnałów kryzysu.

Polecamy: W sieci aż huczy o rozstaniu Ani i Marcina z 11. edycji "Rolnik szuka żony". Nie miała wyjścia, musiała zareagować

Nieobecność w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony". Plotki wróciły ze zdwojoną siłą

Kolejna fala domysłów pojawiła się pod koniec października. Wówczas Ani i Marcina zabrakło na imprezie andrzejkowej uczestników show. Dodatkowo para nie wystąpiła w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony".

Dla wielu fanów była to niepokojąca kumulacja zdarzeń. W sieci zaczęły pojawiać się pytania o rozstanie, kryzys w związku lub świadome wycofanie się z życia publicznego. W końcu głos zabrała produkcja programu.

Produkcja "Rolnik szuka żony" wydała oficjalny komunikat. Co z Anią i Marcinem?

Nieobecność Ani i Marcina miała jednak bardzo konkretne i niewinne wyjaśnienie. Jak poinformowała produkcja, w czasie imprezy andrzejkowej para przebywała na wakacjach na Wyspach Zielonego Przylądka. Co więcej, uczestnicy 11. sezonu pojawili się już w sylwestra, świętując razem z innymi bohaterami programu. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów, którzy od dawna czekali na oficjalne informacje o losach pary.

Ania i Marcin z "Rolnika" pojawią się publicznie. Wiadomo, gdzie i kiedy

Na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych pojawił się komunikat, który jednoznacznie potwierdził, że związek Ani i Marcina ma się dobrze. Produkcja poinformowała o ich udziale w dużym, prestiżowym wydarzeniu branżowym.

Marcin Kobierecki i Anna Cieślińska pojawią się 23 i 24 stycznia w Kielcach, gdzie odbędą się 16. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa. To największe tego typu wydarzenie w tej części Europy, co roku przyciągające setki firm z całego świata.

W Kielcach nie zabraknie również innych znanych twarzy z programu. W wydarzeniu wezmą udział także:

Rafał Gajda

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska

Tomasz Klimkowski z 9. edycji "Rolnik szuka żony"

W komunikacie prasowym zapowiedziano, że uczestnicy odpowiedzą na pytania dotyczące kulis programu, swoich przeżyć po udziale w show oraz kwestii organizacyjnych, takich jak casting i cała droga od zgłoszenia do występu przed kamerami. Możliwe, że do uczestników dołączy także Agata Matuszewska. Na Instagramie poinformowała, że w sobotę będzie jechać w góry, ale ma nadzieję, że po drodze uda jej się zajrzeć na wydarzenie w Kielcach.

Wygląda na to, że oficjalny komunikat produkcji "Rolnik szuka żony" rozwiał wszelkie wątpliwości, a Ania i Marcin są w szczęśliwym związku.

Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" planują ślub Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.