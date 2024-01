Nowe informacje o stanie zdrowia Jadwigi Barańskiej. Jerzy Antczak: "Stan dramatyczny"

Informacje o stanie zdrowia 88-letniej Jadwigi Barańskiej w ubiegłym roku przekazał, wbrew woli aktorki, jej mąż Jerzy Antczak. Gwiazda nie chciała robić wokół siebie zamieszania, dlatego prosiła męża, by jej zdrowotne problemy utrzymać w tajemnicy. Kochający mąż nie mógł jednak patrzeć na cierpienie i pogłębiająca się apatię żony, poprosił wiec o wsparcie w postaci modlitw i dobrych słów. Jego działania przyniosły bardzo dobre skutki. Pani Jadwiga zaczęła walczyć i nieco bardziej optymistycznie patrzeć na przyszłe życie. Zaczęła ponownie przyjmować lekarstwa, przemówiła do fanów, nie czekała już biernie na najgorsze. A wiadomo, jak przy leczeniu wszelkich chorób ważne jest nastawienie. Może dzięki niemu udało się wyleczyć pęknięte biodro.

88-letnia Jadwiga Barańska jesienią doznała urazu biodra

Jadwiga Barańska w wyniku upadku uszkodziła sobie biodro. Groźnie wyglądająca kontuzja, okazała się jednak do wyleczenia. Już we wrześniu, w kilka tygodni po wypadku, Jerzy Antczak informował na Facebooku: „Kochani przyjaciele, wasze modlitwy i czułość sprawiły, że przed chwilą Jadzia wstała z pościeli i o własnych siłach doszła do łazienki – 15 kroków. Prosi, aby przekazać wam jej bezgraniczną wdzięczność i miłość!”. Teraz mąż gwiazdy zaktualizował te informacje: "Pęknięcie biodra samozasklepiło się do tego stopnia, że mogła dojść od samochodu o własnych silach, co jest niezwykle budujące. W dużej mierze dzięki Waszym dobrym wibracjom i modlitwom" - napisał.

Jadwiga Barańska ma poważne problemy ze wzrokiem

Niestety nie wszystko wygląda tak dobrze. Największym problemem zdrowotnym pani Jadwigo jest bowiem wzrok. "Kochani Przyjaciele, dzisiaj Jadzia była w szpitalu na badaniach stanu jej oczu. (..) Niestety stan obu oczu jest dramatyczny. I wynosi 50 procent. Lekarze Instytutu Steina, który jest najlepszym tego rodzaju obiektem na świecie, rozpoczynają walkę o zatrzymanie dramatu ślepoty. Jadzia znosi wszystko z pokorą siostry miłosierdzia i błagała mnie, abym niczego nie ujawniał publicznie. I na dzisiaj tylko tyle. Aż tyle" - poinformował reżyser w social mediach. Ufamy, że najlepsi specjaliści zatrzymają postępującą utratę wzroku i Jadwiga Barańska będzie nadal mogła cieszyć się pięknem świata.