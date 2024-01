Nowe prowadzące "Pytanie na śniadanie". To gwiazdy TVN i Polsatu! "Rezygnacja z celebrytów"

Agata Rubik rozwiewa wątpliwości. Odpowiada na zarzut o wyjeździe do Miami. Jednak był kochanek?

Przez program "Pytanie na śniadanie" przechodzi prawdziwy wiatr zmian! "Pytanie na Śniadanie". Wiele znanych nazwisk w ostatnim czasie zniknęło już jednak z anteny, wśród nich Anna Popek i Robert Rozmus. Z formatem według ustaleń "Wirtualnych Mediów" zniknąć ma także Ida Nowakowska i Małgorzata Opczkowska. Zastąpić je mają nowe prowadzące: dziennikarka Klaudia Carlos oraz wieloletnia prezenterka i dziennikarka Polsat News, Joanna Górska. Ta ostatnia zostanie połączona w parę z synem Tomasza Stockingera, Robertem Stockingerem. Poznajcie szczegóły!

Zmiany w "Pytaniu na śniadanie"! Szeregi zasilą nowe prowadzące!

Klaudia Carlos w latach 1997–2011 prowadziła serwis sportowy w telewizji TVN. Uczestniczyła również w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami". W latach 2006–2008 współprowadziła magazyn TVN Style "Salon piękności". Współpracę z TVP rozpoczęła w 2011 roku. Prowadziła tam m.in. takie programy jak: "Kawa czy herbata?". Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł "Plotek", ma ona lada moment zostać nową prowadzącą program "Pytanie na śniadanie".

- Jacek Kurski zatrudniał wszędzie celebrytów. Teraz w TVP jest powrót do dziennikarzy i rezygnacja z celebrytów. Może to nie do końca osoby, które wyskakują z lodówki i będą codziennie na językach wszystkich, ale dla nowych władz liczy się doświadczenie i warsztat, a nie rozpoznawalność, która będzie napędzała artykuły - mówi informator "Plotka".

Do grona prowadzących dołączy również Joanna Górska, wieloletnia dziennikarka Polsat News. Poznaliśmy również datę jej debiutu i wiemy, z kim poprowadzi śniadaniówkę w TVP. Jej telewizyjnym partnerem będzie Robert Stockinger, który do niedawna współpracował z TVN. Jak można przeczytać na Facebooku "Pytania na śniadanie", ich debiut odbędzie się 19 stycznia.

