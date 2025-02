Nowy image Małgorzaty Kożuchowskiej. Porównują ją do słynnych polskich dziennikarek

Małgorzata Kożuchowska zdobyła sławę za sprawą roli w serialu TVP2 "M jak Miłość". To właśnie tam zagrała słynną Hankę Mostowiak, której losy śledziło miliony Polaków. Pojawiła się później w wielu serialach typu "Rodzinka.pl", czy "Druga szansa". Okazuje się, że już niedługo będzie miała premierę nowa produkcja Netflixa o tytule "Aniela", a Kożuchowska zagra w niej główną rolę. Aktorka pojawiła się w nowej odsłonie, a fani przecierali oczy ze zdumienia. Małgorzata Kożuchowska w najnowszym zwiastunie jest jasnych blond włosach i ciężkiej grzywce.

Wiele osób zaczęło ją porównywać do znanych dziennikarek:

Świetna metamorfoza, ale jestem w szoku. Wygląda pani jak Maria Szabłowska; Wow! Myślałam, że to Grażyna Torbicka – piszą zaskoczeni fani.

W nowym serialu "Aniela" Małgorzata Kożuchowska zagra główną rolę. Bohaterka po śmierci męża straciła cały dobytej życia i musi nauczyć się żyć na nowo w normalnym świecie, rezygnując z blichtru i luksusu.

Aktorka w wywiadzie dla Netflixa wyznała, że nigdy wcześniej nie zagrała "tak nieszablonowej bohaterki".

Aniela jest dojrzałą kobietą, nieprzewidywalną i bezkompromisową. Zawsze pozostaje sobą. Nie przejmuje się opinią innych. Robi i mówi to, co myśli. Ma poczucie humoru i dystans do siebie. Nie często spotyka się takie bohaterki w polskich produkcjach – przyznała Małgorzata Kożuchowska.