Nowy wieści w sprawie Beaty Kozidrak! Zobaczymy ją w kwietniu na scenie?

Beata Kozidrak wycofała się w grudniu 2024 roku z życia publicznego. Stało się to nagle, bo legendarna wokalistka poważnie zachorowała i na kilka miesięcy trafiła do szpitala. Gwiazda nie straciła fanów - wszyscy czekają z zapartym tchem, aż znów zobaczą Kozidrak na scenie. I właśnie zaistniała możliwość, że stanie się to w połowie kwietnia. Sprawdź szczegóły.