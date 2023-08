Odebrało nam mowę, gdy usłyszeliśmy, kim jest siostra Edyty Górniak. Od tego zahuczy w całej Polsce!

Edyta Górniak ma poprowadzić w Wielkiej Brytanii warsztaty pt. "Emocje i ja". Piosenkarka, która zapracowała sobie w Polsce na niezachwianą od lat pozycję w show-biznesie, pojawi się w Londynie, gdzie - o czym wie niewiele osób - mieszka jej przyrodnia siostra, Małgorzata Jasik. Niewykluczone, że kobiety będą miały szansę się pogodzić, bo latami prowadziły między sobą wojnę. O co poszło? Do rozłamu miało dojść we wczesnym dzieciństwie, a nieoficjalne medialne doniesienia mówią o tym, że Edyta Górniak zdaniem Jasik miała w wątpliwy dla niej sposób traktować matkę, Grażynę Jasik. Z kolei Edyta Górniak miała mieć żal do siostry o to, że ta nie wspierała jej, kiedy ojczym karmił diwę nieprzychylnymi opiniami na temat jej muzyki. W końcu w mediach Małgorzata wygłosiła bardzo krytyczne słowa w kierunku piosenkarki.

Kim jest Małgorzata Jasik, siostra Edyty Górniak?

W rozmowie z gazetą "Życie na gorąco" w 2009 roku, Małgorzata Jasik zabrała głos na temat Edyty Górniak. Słowa, które wtedy wypowiedziała, odbiły się ogromnym echem w całej Polsce i wcale nie zdziwiłoby nas, gdyby Edyta Górniak nadal je pamiętała.

"Zawsze wszyscy są winni, tylko nie ona. Zawsze ona ma rację, a najbliżsi chcą jej zrobić krzywdę. Niestety, tak właśnie myśli moja siostra. To normalne, że w życiu są problemy. Ale przecież można o nich rozmawiać. Z kim, jak nie z bliskimi, z mamą, która sama układała sobie życie dwa razy. Siostro, opamiętaj się", powiedziała wówczas Małgorzata Jasik.

Ostatecznie Edyta Górniak skupiła się na karierze w Polsce, a jej siostra wyjechała do Londynu. Kim jest? W Wielkiej Brytanii Małgorzata Jasik poznała miłość swojego życia i została mamą. Wspierała też potrzebujących. "Gośka ma dwoje małych dzieci, mieszka w Anglii i z pewnością jest jej trudniej przyjeżdżać do rodziców niż Edycie, która mieszka w Polsce. Wielokrotnie kontaktowała się z siostrą, a raczej próbowała, bo ta nie odbiera telefonu. Chciałaby z nią ustalić naprzemienną pomoc", podawało jakiś czas temu "Na żywo".

Czy Górniak i Jasik nareszcie się pogodzą? Jest na to szansa

Podobno relacja Edyty Górniak i Małgorzaty Jasik nie jest już tak zaogniona, jak kiedyś, ale serwisy różnie o tym informują. Niewykluczone, że gdy Edyta Górniak przyleci do Londynu, spotka się z siostrą. To byłaby szansa na to, by odbudować siostrzaną relację po latach. "Dobry Tydzień" podaje, że diwa myśli nad tym, by rozszerzyć swoją karierę właśnie o Wielką Brytanię. Kto wie, być może mogłaby jej w tym pomóc Małgorzata Jasik, która mieszka tam od lat. Jedno jest pewne: fani trzymają kciuki, by wszystko ułożyło się po myśli piosenkarki.

