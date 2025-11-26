Odmieniona Agata Młynarska w białym futerku mknie przez najdroższą ulicę w Warszawie. Wykupiła pół sklepu jubilerskiego?

Pracując w telewizji od zawsze musiała prezentować się perfekcyjnie. Biżuteria dodawała uroku jej stylizacjom. Dziś Agata Młynarska stawia na szyk, prostotę i elegancję. Prywatnie dopiero niedawno doceniła widoczną z daleka biżuterię. Zwłaszcza od kiedy została twarzą świątecznej kampanii jednej z popularnych marek.

- Na co dzień noszę raczej biżuterię pamiątkową, rodzinną. Ale na święta, nie ukrywam, kupiłam prezenty dla siebie, moich bliskich i przyjaciółek - mówi nam Agata Młynarska.

Młynarska została zaproszona do reklamy butiku Zozo razem z Ewą Kasprzyk. Obie piękne, charyzmatyczne, w sile wieku. To przekonało dziennikarkę do przyjęcia oferty.

Dostałam propozycję wzięcia udziału w świątecznej kampanii, która jest dla mnie bardzo ważna, bo pokazuje, że kobieta po 60-tce może być dostrzeżona i poczuć się piękna. To było dla mnie największe marzenie. To nie jest kampania, która mówi o kupowaniu biżuterii. Ja jestem nią zachwycona, cieszę się, że mogłam ją poznać. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że zostały do niej zaproszone właśnie kobiety po 60-tce

- mówi nam Agata Młynarska.

W czasie odwiedzin gwiazdy w butiku namierzyli ją paparazzi. Agata Młynarska pozowała najpierw wybierała dla siebie biżuterię, a później zapozowała do zwariowanych zdjęć na środku ulicy. I prezentowała się jak rasowa modelka. Zobaczcie sami.