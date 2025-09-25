Agata Młynarska o wojnie, plecaku przetrwania i nauce strzelania. "W styczniu mogą wyłączyć nam prąd"

Agata Młynarska i jej mąż przygotowali plecak przetrwania i uczą się strzelać

Kurs strzelecki Agata Młynarska dostała w prezencie od męża. – To coś zupełnie nowego, chcę się sprawdzić i zmierzyć z własnymi ograniczeniami – tłumaczy i dodaje, że każda aktywność, która pomaga nam być w dobrej formie fizycznej, jest dla nas korzystna.

Ostatnio Agata Młynarska i jej mąż pokazali na Instagramie swój „plecak przetrwania”. W środku znalazły się ubrania przeciwdeszczowe, rękawiczki, apteczka, leki, maseczki, prowiant, woda, dokumenty, gotówka, scyzoryki, zapalniczki, latarki i radio na baterie. – To nie strach, tylko rozsądek – podkreśla Schmidt.

"Nie jesteśmy przygotowani"

Niektórzy internauci podziękowali Młynarskiej za rady. Inni skrytykowali.

- Wielu ludzi uznało, że przesadzam. A ja wiem, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani – mówi nam gwiazda telewizji i przypomina globalną awarię prądu, którą przeżyła w kwietniu tego roku w Hiszpanii. – Nie mieliśmy wody, radia, telefonów. Knajpy się zamykały, bankomaty nie działały, a nocą panowała absolutna ciemność. To było jak cofnięcie się w czasie.

Nic dziwnego, że dziś Agata Młynarska chce być przygotowana na podobną sytuację.

To, że przygotowałam taki plecak, nie znaczy, że ja się wybieram czołgać do lasu. I nie chodzi też o to, by wzbudzać w ludziach negatywne uczucia i strach. Ale musimy myśleć racjonalnie i być odpowiedzialni za siebie. Jeżeli minister Sikorski w ONZ w Nowym Jorku wygłasza przemówienie, w którym ostrzega Rosjan i mówi, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej - to tylko ktoś naiwny myśli, że to tylko zabawa. Musimy zdawać sobie sprawę, czym jest wojna hybrydowa. Że np. w styczniu mogą wyłączyć nam prąd. Może nie być wody. I co wtedy zrobimy?

- zauważa dziennikarka i dodaje, że w Polsce powinna ruszyć budowa schronów.

O tym powinno się mówić głośno. W Polsce natychmiast powinny zacząć powstawać schrony. Finowie wybudowali całe podziemne miasta, które są z korzyścią dla wszystkich - z pływalniami, salami do ćwiczeń, parkingami. Samorządowcy chcą je budować, Finowie chcą nas tego uczyć. Ale brakuje rozporządzenia

- mówi Agata Młynarska.

Zgadzacie się z dziennikarką?

