Agata Młynarska o wojnie, plecaku przetrwania i nauce strzelania. "W styczniu mogą wyłączyć nam prąd"

Adrian Nychnerewicz
2025-09-25 5:30

Słoneczny dzień w stolicy. Agata Młynarska (60 l.) i jej mąż, prawnik Przemysław Schmidt (61 l.), wyglądali jakby wybierali się na romantyczny spacer. Tymczasem para zmierzała… na strzelnicę. Wizyta tam stała się okazją do ważnej rozmowy na temat zagrożenia wojną. - Nie chodzi o to, że mam zamiar czołgać się po lesie - mówi dziennikarka w rozmowie z "Super Expressem". - Ale sprawność fizyczna i rozwój ciała zawsze się przydadzą, czy mamy kryzys, czy nie - dodaje Młynarska.

Agata Młynarska i jej mąż przygotowali plecak przetrwania i uczą się strzelać

Kurs strzelecki Agata Młynarska dostała w prezencie od męża. – To coś zupełnie nowego, chcę się sprawdzić i zmierzyć z własnymi ograniczeniami – tłumaczy i dodaje, że każda aktywność, która pomaga nam być w dobrej formie fizycznej, jest dla nas korzystna. 

Ostatnio Agata Młynarska i jej mąż pokazali na Instagramie swój „plecak przetrwania”. W środku znalazły się ubrania przeciwdeszczowe, rękawiczki, apteczka, leki, maseczki, prowiant, woda, dokumenty, gotówka, scyzoryki, zapalniczki, latarki i radio na baterie. – To nie strach, tylko rozsądek – podkreśla Schmidt.

"Nie jesteśmy przygotowani"

Niektórzy internauci podziękowali Młynarskiej za rady. Inni skrytykowali.

- Wielu ludzi uznało, że przesadzam. A ja wiem, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani – mówi nam gwiazda telewizji i przypomina globalną awarię prądu, którą przeżyła w kwietniu tego roku w Hiszpanii. – Nie mieliśmy wody, radia, telefonów. Knajpy się zamykały, bankomaty nie działały, a nocą panowała absolutna ciemność. To było jak cofnięcie się w czasie.

Nic dziwnego, że dziś Agata Młynarska chce być przygotowana na podobną sytuację. 

To, że przygotowałam taki plecak, nie znaczy, że ja się wybieram czołgać do lasu. I nie chodzi też o to, by wzbudzać w ludziach negatywne uczucia i strach. Ale musimy myśleć racjonalnie i być odpowiedzialni za siebie. Jeżeli minister Sikorski w ONZ w Nowym Jorku wygłasza przemówienie, w którym ostrzega Rosjan i mówi, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej - to tylko ktoś naiwny myśli, że to tylko zabawa. Musimy zdawać sobie sprawę, czym jest wojna hybrydowa. Że np. w styczniu mogą wyłączyć nam prąd. Może nie być wody. I co wtedy zrobimy?

- zauważa dziennikarka i dodaje, że w Polsce powinna ruszyć budowa schronów.

O tym powinno się mówić głośno. W Polsce natychmiast powinny zacząć powstawać schrony. Finowie wybudowali całe podziemne miasta, które są z korzyścią dla wszystkich - z pływalniami, salami do ćwiczeń, parkingami. Samorządowcy chcą je budować, Finowie chcą nas tego uczyć. Ale brakuje rozporządzenia

- mówi Agata Młynarska.

Zgadzacie się z dziennikarką?

Agata Młynarska szykuje się na wojnę
50 zdjęć
AGATA MŁYNARSKA