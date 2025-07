Agata Młynarska o menopauzie. "Myślałam, że już jestem NA ŚMIETNIKU"

Agata Młynarska ma 60 lat i sporo życiowego doświadczenia, również dotyczącego trudnych przeżyć związanych z menopauzą. To czas wyjątkowo niewdzięczny dla kobiety, dlatego warto o menopauzie rozmawiać i uświadamiać wszystkich, z czym się wiąże.

Dziennikarka dobrze o tym wie, bo odczuła menopauzę w najgorszej postaci na własnej skórze. W jednym z ostatnich wywiadów wyznała, co sądzi o czułości w trakcie i po menopauzie. Podkreśliła, że wówczas trzeba inaczej myśleć o seksie i o sobie samej. Młodość się skończyła, ale to nie koniec świata!

Agata Młynarska nie owija w bawełnę. Menopauza nie musi być wyrokiem dla kobiecości

Agata Młynarska w podkaście, który można znaleźć na koncie TVN na YouTubie - "Chodzą słuchy", otworzyła się na temat menopauzy. Wyznała, że mocno dotknęły ją wszystkie skutki uboczne i zaznaczyła, że w tym szczególnym czasie trzeba zmienić swoje myślenie o seksie.

Żeby utrzymać relacje, musimy mieć poczucie, że nadajemy się do życia. A często jest tak, że menopauza i ten okres wokół menopauzy powoduje, że mamy poczucie, że jesteśmy kompletnym zerem, że już nas nie chcą, że nikt nas nie chce, że jesteśmy nieatrakcyjne, że przechodzimy w strefę niewidoczności. Inaczej funkcjonuje nasze ciało, jesteśmy grubsze, tęższe, większe, bardziej napuchnięte. Nie mieścimy się w stare kiecki, które wiszą w szafie i są wspomnieniem młodości. Sama przez to przeszłam. Funkcjonowałam na podwyższonym poziomie aktywności, świat nie rejestrował moich problemów, pierwszy raz o nich mówię. Ale miałam bardzo trudny czas. Wydawało mi się, że jestem już na śmietnisku. Kobiety czują się kompletnie odstawione przez życie - powiedziała dziennikarka.

I podkreśliła:

Trzeba się przestawić w myśleniu o seksie, kiedy jesteśmy w okresie menopauzy. Wiem to z własnego doświadczenia. Trzeba zupełnie inaczej do tego podejść, bo pewne rzeczy nie są już tak bardzo spontaniczne i naturalne.

Lekarz, dr Tadeusz Oleszczuk, podczas rozmowy wymieniał objawy menopauzy. Nie należą do przyjemnych.

Bóle piersi, torbiele, torbiele na jajnikach, zimne stopy, dłonie, zaburzenia koncentracji, spadek libido, wzrost masy ciała... - opowiadał specjalista.

Młynarska wprost o menopauzie. "To jest straszne!"

Gwiazda telewizji przeszła to wszystko, co w menopauzie najgorsze. Ten trudny czas jednak wiąże się nie tylko z objawami dotyczącymi fizyczności - jak tycie czy spadek libido. To również rollercoaster emocji.

Ja to wszystko mam. Wszystko to przeszłam. Słucham tego, co pan doktor mówi i myślę sobie tak: żyjemy sobie, żyjemy, jesteśmy fajnymi, atrakcyjnymi babkami, mamy aktywność seksualną, rodzimy dzieci, mamy jakieś tam, bardziej lub mniej, ale życie, które się spełnia. Mamy nawet seksowny wygląd, podobamy się sobie i innym. I nagle ciach! Z dnia na dzień to wszystko się zmienia. Stajemy przed lustrem i myślimy sobie: czy to ja? Czy to możliwe, że to jestem ja? Nie chce mi się uprawiać seksu z mężem, nie podobam się sobie, ciało mi się wylewa z ostatniej spódnicy, w której wyglądałam genialnie, nie jestem w stanie chodzić na obcasach - odpowiedziała lekarzowi Młynarska.

Podczas nasilenia objawów życie rodzinne i zawodowe stawia przed kobietami wyzwania. Niektóre są nie do zrealizowania, przychodzi załamanie. Młynarska nie ukrywa, że dla niej menopauza jest doświadczeniem traumatycznym.

Zaraz, zaraz, gdy o tym mówię, muszę usiąść, bo zlały mnie właśnie poty, muszę otworzyć okno, bo robi mi się gorąco. Mam wspomnienie młodości, zaczynam płakać. Nie jestem w stanie przygotować jedzenia, bo wszystko leci mi z rąk. Myślę sobie: pocieszę się telefonem do mamy, babci, przyjaciółki. Podczas rozmowy zaczynam szlochać, nie jestem w stanie się pozbierać. Pędzę do pracy, w niej nie mogę się skupić, bo mam mgłę mózgową. To jest straszne! - skwitowała gwiazda.

Jednak wygląda na to, że się nie poddała i poradziła sobie z trudnościami.

