Agata Młynarska pokazała zdjęcia rodziców sprzed lat. Tak się plażowało w PRL-u

Wojciech Młynarski i Adrianna Godlewska byli małżeństwem niemal trzy dekady. Mają troje dzieci - Agatę, Paulinę i Jana. W poruszającym wpisie Agata Młynarska wyznała, że nie ma wielu zdjęć swoich rodziców razem. Tym bardziej wyjątkowe są te, które pokazała – pełne uroku, ciepła i wakacyjnej beztroski:

Patrząc na tę parę, nie sposób się nie uśmiechnąć – stylowi, pełni życia i miłości. „Dziś powiedzielibyśmy o nich #powercouple” – dodała Młynarska.

Dla Agaty początek wakacji zawsze kojarzył się z jednym kierunkiem – półwyspem helskim, a konkretnie z Jastarnią. Wspomnienia dziennikarki są wyjątkowo obrazowe i pełne detali: oranżada w plastikowym woreczku z rurką (czyli w cycu), jagodzianki i gumowe klapki japonki z Wietnamu. Wszytko to przywołuje nostalgię i uśmiech.

– żartuje dziennikarka.

Fani szybko zareagowali, na tę insynuację:

"Doskonale wiem, o czym Pani pisze - do tego audycja Lato z radiem, jagodzianki, kosze na plaży. Czepki z kwiatami mieliśmy i szyku zadawaliśmy; "Oranżadę w foliówce ('w cycu' - nie znałam 😅) - pamiętam.. Jak to bosko smakowało..! ("za droga, herbatę w termosie masz"). Też jeździliśmy z mamą do Jastarni na wywczas. Piękne czasy"; "Pamiętam, Jastarnia kojarzy mi się z poziomkami z bitą śmietaną"