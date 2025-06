Fuj! Piotr Adamczyk psuł powietrze przy kościele! Ma szczęście, że go ksiądz nie pogonił

Piotr Adamczyk zepsuł powietrze przy kościele

Piotr Adamczyk jest jednym z ważniejszych bohaterów serialu "Klara". Gwiazdor, który liznął ostatnio kariery w Hollywood, gra Wojtka - geja i przyjaciela głównej postaci, czyli tytułowej Klary. Jest to kobieta po czterdziestce, która nigdy nie wzięła ślubu, ma toksyczną matkę, nieobecnego ojca i kota reproduktora. Przygody tej nieco szalonej kobiety podbiły serca widzów, dlatego aktorzy - z Izabelą Kuną na czele - stawili się na planie drugiego sezonu. Ostatnio kręcili sceny w jednym z kościołów na warszawskiej starówce. Piotr Adamczyk w przerwie między ujęciami zasłaniał się przed promieniami słońca dużym parasolem. Korzystając z chwili oddechu przysiadł z boku, by zapalić papieroska. Peta zgasił o kostkę brukową. Oj, nieładnie, nieładnie. Na szczęście potem wylądował on w kosztu na śmieci. Powietrze jednak gwiazdor zdążył napsuć. Dobrze, że ksiądz nie pogonił Piotra Adamczyka, bo pewnie nie byłby zadowolony z takich praktyk odbywających się nieopodal kościoła.

Piotr Adamczyk szczerze o chorobie żony: "Nie wierzyłem, że jest chora. Dziś się tego wstydzę"

Serial "Klara" odsada. Wielkie gwiazdy: Piotr Adamczyk, Katarzyna Warnke, Eryk Kulm

Serial "Klara" jest oczkiem w głowie Izabeli Kuny. Nic dziwnego, bo powstał on na bazie książki jej autorstwa. Gdy ruszyły zdjecia do produkcji, aktorka nie kryła swojej ekscytacji.

Zaczęliśmy! Ruszyły zdjęcia do serialu "Klara". Jestem Wzruszona Podniecona Gotowa Na Wszystko! Życzę Sobie i Całej Ekipie Siły i Spełnienia Marzeń Tych Dziecięcych i Tych Dorosłych! Dużo Zdrowia Pracy i Przyjemności

- pisała Izabela Kuna na Instagramie. Serial okazał się wielkim sukcesem, o czym świadczy to, że kręcona jest jego druga część. Wielką siłą produkcji niewątpliwie jest obsada, w której roi się od wielkich gwiazd. Wspomniany Piotr Adamczyk, Katarzyna Warnke (na planie spotkaliśmy ją w sukni ślubnej), Adam Woronowicz, Eryk Kulm, Iwona Bielska i Monika Kwiatkowska to tylko część z nich.

Piotr Adamczyk znany z roli Jana Pawła II zaskakująco podsumował nowego papieża. O Leonie XIV ma kontrowersyjne zdanie! Wszystko zdradził

A Piotrowi Adamczykowi życzymy, żeby zrezygnował z palenia. Po pierwsze to niezdrowe, po drugie - niemodne, a po trzecie - psuje powietrze. Może młodsza żona postawi gwiazdora do pionu.

W galerii prezentujemy zdjęcia z planu serialu "Klara" z Izabelą Kuną, Piotrem Adamczykiem I Katarzyną Warnke

Sonda Czy palenie papierosów w miejscach publicznych powinno być zakazane? Tak Nie Nie zastanawiam się nad tym