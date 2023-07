Odpoczywająca w tropikach Małgorzata Rozenek-Majdan ma ważny apel do Polaków! "To dobry moment, aby w roku wyborczym..."

Co za zmiana!

Małgorzata Rozenek-Majdan pod koniec czerwca dowiedziała się, że nie poprowadzi już więcej "Dzień Dobry TVN", ale nadal pozostaje gwiazdą TVN i niebawem zobaczymy ją w nowym programie. Teraz wraz z mężem rozjeżdża się po świecie. Najpierw kamperem zwiedzili Danię, później polecieli na Majorkę, teraz odwiedzili wyspę Bali. Podczas wakacji nie brakuje licznych atrakcji. W wolnym czasie gwiazda czyta również książki. Jedną z nich poleciła na swoim Instagramie. Poznajcie szczegóły!

Małgorzata Rozenek-Majdan relaksuje się na Bali. Poleca ważną książkę

Małgorzata Rozenek-Majdan znana jest z tego, że kwestie polityczne oraz społeczne są dla niej bardzo ważne. Tak było i tym razem. Gwiazda TVN oddała się podczas wyjazdu lekturze Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego "Społeczeństwo Populistów".

- Jeżeli interesujecie się tym, co się dzieje w Polsce, jeśli chcecie zrozumieć wszystkie procesy, które zachodzą teraz na polskiej scenie politycznej, i nie tylko na scenie politycznej, tylko społecznie, to powinniście po tę książkę sięgnąć. To jest historia demokracji polskiej, która została opisana na nowo - powiedziała Rozenek.

Dodała również, że w roku wyborczym ta lektura to prawdziwy "must-have"

- Wydaję mi się, że to bardzo ważny moment, aby w roku wyborczym pewne mechanizmy zrozumieć jeszcze bardziej - zakończyła.

