Ogromny skandal! Jerzy Owsiak w furii. Zagraniczniacy się skompromitowali

Jerzy Owsiak udowodnił i przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, i przy Pol’and’Rock Festival, że jest znakomitym organizatorem. Jednak nawet on nie mógł przewidzieć tego, jakiego obciachu narobi wielka gwiazda. Chodzi o zespół Paradise Lost z Wielkiej Brytanii. Od kogo jak od kogo, ale akurat od nich można było spodziewać się profesjonalizmu. Gdyby taki numer wywinęła jakaś raczkująca polska kapela, to byłoby pół biedy. Ale oni?! Jerzy Owsiak nie wytrzymał i wpadł w furię. Wszystko zaczęło się od zepsutej gitary, co opóźniło koncert o 30 minut. Przy tak dużym festiwalu jak Pol’and’Rock Festival, tak duża obsuwa może zburzyć pieczołowicie ułożony harmonogram. Co działo się potem?

Postanowili tę gitarę reperować. Dla mnie to jest zawodowy skandal. To jest tak, jakby zespół przyjechał z jedną gitarą. Jeżeli ktoś widział, jak wystąpił Mrozu - pełna profeska, Polacy robią wspaniały show, potrafimy to robić. I nagle przyjeżdża markowy zespół, ma jedno wiosło, na którym chcą grać, i upierają się, żeby je naprawić. Nasz cały backline zrobił niesamowitą robotę, naprawił tę cholerną gitarę, trwało to trzydzieści minut

- relacjonował na Facebooku rozsierdzony Jerzy Owsiak.

Kompromitacja zagraniczniaków na Pol’and’Rock Festival

Twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już po tym kompromitującym dla kapeli zdarzeniu doszedł do wniosku, że nie można być zbyt pobłażliwym. Także dla zagraniczniaków.

To nasza gościnność pokazała zespołowi, że mamy do nich cierpliwość, i to jest niedobre. Nie powinniśmy mieć cierpliwości, powinniśmy powiedzieć: przepraszamy bardzo, albo gracie na tym, co macie, albo dziękujemy i może wam się uda kiedy indziej zagrać

- ocenił. W tym roku Pol’and’Rock Festival odbywa się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia na terenie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno (woj. zachodniopomorskie).

