Okupnik o chusteczkowym koszmarze muzyków. Powiedziała o tym głośno. Wstydliwa sprawa

Tatiana Okupnik jest jedną z gwiazd Sylwestra z Dwójką. Wokalistka w rozmowie z nami opowiedziała o nieznanych stronach koncertów plenerowych. Występy na chłodzie wymagają... zapasu chusteczek higienicznych.

Występy sylwestrowe rządzą się swoimi prawami. Stylizacja musi być nie tylko efektowna, ale też praktyczna. Tatiana Okupnik stawia na wygodę i funkcjonalność.

Okupnik zauważa, że na imprezach telewizyjnych publiczność oczekuje jednak efektownych kostiumów.

Nie będę udawała, telewizyjne imprezy, publiczność czeka na to, czy ktoś będzie miał pióra wystające z głowy, czy na kuprze coś. Czy tam będzie jakiś welon z kryształków Swarovskiego. Panie biedne po nocach tam 30 godzin wyklejają tej rozgwieździe strój. No wiem, że to jest ważne, ale nie najważniejsze.

Artystka nie ukrywa, że koncerty plenerowe mają też swoje mniej glamour strony.

Przed sceną jest zimno, ale na scenie dmuchawy grzeją tak, że robi się bardzo gorąco. W takich warunkach trudno o komfort. No i jest jeszcze kwestia estetyki – kiedy zatoki reagują na gorące powietrze, sytuacje bywają mało eleganckie. Zawsze staramy się mieć chusteczki pod ręką. Najgorzej mają basiści i gitarzyści – oni trzymają instrumenty, więc nie mają kiedy wytrzeć nosa. Czasem zdarza się, że akurat kamera to uchwyci, a rodzina ogląda to w telewizji. To stresujące, ale cóż – takie są realia.