O Aleksandrze Adamskiej zrobiło się głośno dzięki roli Sylwii z serialu "O mnie się nie martw". Wcześniej pojawiała się w innych popularnych produkcjach, ale głównie w drugoplanowych rolach. Razem ze sławą przyszła łatka ślicznej blondynki. Ambitna aktorka nie chciała dać się zamknąć w szufladce. Z innej strony pokazała się w serialu "Skazana". Rolą Pati udowodniła niedowiarkom, że jest artystką wszechstronna.

Sama Aleksandra Adamska wiedziała, że stać ją na więcej. Jednak na początku swojej kariery ekranowej nie miała szansy na zaprezentowanie pełni swojego talentu.

Tak naprawdę już po pierwszym sezonie czułam, to że tych, którzy tak sądzili, udało mi się wybić z takiego jednotorowego myślenia. Ja sama nie mam wrażenie, że dopiero dzięki Pati odkryłam w sobie jakieś nowe pokłady, bo one cały czas we mnie były, tylko nikt nie pozwolił mi ich pokazać. Nie zaskoczyło mnie więc, że mam w sobie tę przestrzeń, mam ich zresztą więcej! Dlatego bardzo mnie cieszy, że jestem już dziś postrzegana trochę inaczej - mówiła kilka lat temu.