Ewa Kasprzyk: "Dlaczego mamy chować naszą kobiecość?"

Ewa Kasprzyk (68 l.) jest prawdziwą ikoną w polskim show-biznesie. W filmie zadebiutowała prawie czterdzieści lat temu i od tamtej pory nie zwalnia tempa. Chociaż mogłaby się już cieszyć zasłużoną emeryturą, to ciągle jest aktywna zawodowo. Gwiazda gra zarówno na dużym, jak i na małym ekranie. Spełnia się również w roli jurorki w "Tańcu z Gwiazdami".

Aktorka dba o to, by zawsze być w formie. Lata mijają, a ona nadal pozostaje ikoną kobiecego piękna. Wciąż zachwyca urodą oraz energią, której może jej pozazdrościć wiele młodszych koleżanek. Ewa Kasprzyk chętnie podkreśla swoje kobiece wdzięki. Nie istnieją też dla niej żadne tematy tabu.

Czuję się kobietą, czuję się kobieco. Dlaczego mamy chować naszą kobiecość, która jest wpisana w nasze DNA? - powiedziała w rozmowie z naszą reporterką gwiazda.

Zobacz również: Ewa Kasprzyk zmieniła kolor włosów i ledwo ją poznaliśmy! Tylko Shakira niezmienna

Ewa Kasprzyk: Jak medytacja to tylko w Tybecie!

Ewa Kasprzyk od lat jest symbolem silnej, pewnej siebie kobiety, która nie boi się łamać konwenansów i iść własną drogą. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o kobiecości. Z uśmiechem stwierdziła, że bez kobiet było by na świecie... nieciekawie.

Na co dzień to się nie celebruje. Kobietą się po prostu jest (...) ja myślę, że kobiecość jest jakimś takim darem, bo po prostu umówmy się, że bez nas kobiet byłoby nieciekawie na tym świecie - powiedziała ze śmiechem.

W dzisiejszych czasach organizowane są różne spotkania, które mają na celu celebrację kobiecości. Są to tzw. "kręgi mocy" czy wspólne grupy do medytacji. Ewa Kasprzyk nie ma jednak o nich najlepszego zdania. Gwiazda poleca za to medytację. Najlepiej w... Tybecie!

Ja bym w życiu na jakieś na takie kręgi, na takie imprezy, bym się nie nadawała, bo ja owszem, jeżeli mam problem, mogę go powierzyć mojej przyjaciółce, mogę pójść do specjalisty, gdybym chciała, ale takie zorganizowane kręgi czy spotkania to nie, to nie dla mnie. A na medytację, to się jedzie do Tybetu, tak jak ja lecę!

Zobacz również: Lata lecą, a ona coraz młodsza! Ewa Kasprzyk zachwyciła na finale "Tańca z Gwiazdami"!

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie

Ewa Kasprzyk o swojej kobiecości. "Jest darem bożym" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.