Olga Bołądź na Instagramie pochwaliła się ślubem i handlowaniem na Vinted

Olga Bołądź to artystka, która zdaje sobie sprawę z tego, aktywność w social mediach to ważny element komunikacji z fanami. Na Instagramie na przykład w lutym Olga Bołądź ogłosiła, ze wzięła ślub ze swoim wieloletnim partnerem - biznesmenem Jakubem Chruścikowskim, który pracował też jako kierowca autobusu. Aktorka w mediach społecznościowych pochwaliła się także tym, że zaczęła handlować używanymi ciuchami na platformie Vinted. Teraz Z kolei Olga Bołądź zdecydowała się zaprezentować patent, który zainteresuje przede wszystkim kobiety. Choć i szminki, i pomadki są także używane przez mężczyzn. 40-letnia aktorka zamieściła w sieci osobliwe nagranie z napisami. Na filmie widzimy, jak gwiazda... pije przez rurkę. Co w tym specjalnego? Sens wyjaśniony jest właśnie w napisach.

Olga Bołądź prezentuje trik, jak pić przez rurkę i zachować szminkę na ustach

Kiedy masz już pomalowane usta, ale chcesz się jeszcze napić colki zero - czytamy w opisie nagrania. Prawdę powiedziawszy, zaprezentowany przez Olgę Bołądź trik, dzięki któremu zachowamy szminkę na ustach, mimo picia przez rurkę, okazał się w filmiku drugorzędny. Internet zapłonął z zupełnie innego powodu. Na nagraniu bowiem Olga Bołądź wygląda obłędnie, co nie uszło uwadze użytkowników Instagrama. "Zawsze pięknie, zawsze z wdziękiem, w każdej sytuacji i w każdej chwili", "Wow", Ślicznotka", "Mega włos" - zachwycali się internauci. Niektórzy porównywali Olgę Bołądź do Victorii Beckham. Post z nagraniem skomentował też mąż aktorki. - Pięknie wyglądasz, kochanie - napisał Jakub Chruścikowski i dołożył emotkę z... ogniem. - Mi amor - odparła małżonkowi Olga Bołądź. Ale słodko!

