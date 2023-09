Była wielką rywalką Maryli Rodowicz, nagle przestała śpiewać. Co się dzieje z Urszulą Sipińską?

Olga Bołądź zakochana po uszy. Czułe pocałunki na dworcu w Sopocie, wózek dla córki w cenie auta. ZDJĘCIA

Aż miło widzieć ją tak szczęśliwą. Olga Bołądź z ojcem swojego starszego dziecka, 10-letniego Bruna, rozstała się, gdy była jeszcze w ciąży. Jak jednak zapewnia, żyją w zgodzie i dogadują się w sprawach dotyczących ich syna. Później Olga Bołądź planowała ślub z aktorem Sebastianem Fabijańskim (36 l.). Ostatecznie jej serce podbił warszawski biznesmen Jakub Chruścikowski. Para doczekała się córeczki Rity i wygląda na to, że udało im się stworzyć szczęśliwą rodzinę.

Tak Olga Bołądź i Jakub Chruścikowski zajmują się córką

Aktorka razem z dziećmi wyjechała ostatnio do Sopotu. Jej partner dotarł do nich nieco później. Olga razem z synkiem i malutką córeczką wyszła jednak na dworzec PKP, by przywitać partnera soczystym całusem. Malutką Ritę wiozła w wózku wartym aż 10 tys. zł. Jakub od razu pomógł Oldze w opiece nad córeczką - najpierw aktorka ją nakarmiła, a gdy dzidzia zrobiła się markotna, mężczyzna nosił ją na rękach. Widać, że Olga i Jakub świetnie dzielą się obowiązkami.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Olga Bołądź i jej nowa rodzina spędzają czas w Sopocie.

