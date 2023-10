Olivier Janiak pęka z domu. Dziennikarz właśnie pochwalił się ogromnym sukcesem swojej żony. 41-letnia modelka właśnie skończyła studia. I to niezwykle wymagające. W tym wieku mało kto już myśli o nauce, jednak Karolina Malinowska zaprała się i dokonała czegoś, co wielu wyda się niemożliwe. Nie przeszkodzili jej nawet trzej synowie: Fryderyk (14 l.), Christian (12 l.) i Julian (10 l.), którzy przecież ciągle wymagają opieki. - Chciałabym to wykrzyczeć całemu światu: JESTEM Z CIEBIE CHOLERNIE DUMNY!!! JESTEŚ NIESAMOWITA !!!! @karolinamalinowska_official prywatnie moja dziewczyna, dziś ukończyła studia dzienne na SWPS z imponującą średnią z całych studiów 4,8 !!! i została właśnie magistrem psychologii / żadne cyferki jednak i komplementy nie oddadzą uznania, jakim ją darzę, bo zrobiła to nie jako dwudziestolatka, a dojrzała kobieta, która wtedy, kiedy inni się uczyli, pracowała na całą rodzinę jeżdżąc po świecie, teraz po latach będąc matką trzech synów, mając na głowie dom i niełatwy czas w życiu, odprowadzała dzieci do szkoły i sama szła na uczelnię przez 5 długich lat, dokonała dla siebie czegoś pięknego i w skali wyzwań niepojętego. Wielki szacunek dla Ciebie Malinko, uznanie wszelkie Pani Magister - napisał od serca w pełnym emocji wpisie Olivier Janiak. A my przyłączamy się do gratulacji dla Karoliny Malinowskiej.

Sama modelka również pochwaliła się swoim wielkim sukcesem na Instagramie. - Chciałam napisać, że się udało. Ale to nie jest prawda. Samo nic się nie udaje. Zrobiłam to. Jestem magistrem psychologii klinicznej. Nie zawsze było łatwo, wręcz przeciwnie bywało cholernie ciężko, ale zawsze warto podejmować nowe wyzwania - podkreśliła szczęśliwa Karolina Malinowska. W naszej galerii prezentujemy, jak na przestrzeni lat zmieniali się Karolina Malinowska i Olivier Janiak.