Tak dziś wyglądają synowie Oliviera Janiaka. Ależ wyrośli!

Olivier Janiak już od ponad dwudziestu lat tworzy szczęśliwy związek z modelką Karoliną Malinowską. Małżeństwo doczekało się trzech synów: Fryderyka (14 l.), Christiana (12 l.) i Juliana (10 l.). Niedawno gwiazdor udzielił wywiadu, w którym czule wypowiedział się o żonie i w pięknych słowach docenił jej poświęcenie dla dobra ich rodziny.

- Karolina była częścią show-biznesu, prowadziła różne programy, projekty, była na świeczniku. Teraz wreszcie ma czas dla siebie: kończy psychologię na studiach dziennych i jestem z niej absolutnie dumny. Przez wiele lat każdy swój dzień dedykowała naszym dzieciom. Kto wie, że rodzicielstwo ma różne wymiary, to razy trzy - można sobie wyobrazić skalę poświęcenia. Najfajniejsze swoje lata dedykowała mi, swoim dzieciom, więc mam wielką wdzięczność do tego wszystkiego i teraz jest czas na nią. Wiem, że ona ten czas fantastycznie wykorzysta, bo nasi chłopcy są już samodzielni i będę dmuchał w jej żagle cokolwiek, by nie chciała robić, bo wiem, że ma gigantyczny potencjał - mówił w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl.

Prezenter swoją aktywność w mediach społecznościowych skupia najczęściej na wydarzeniach z życia zawodowego.

Czasem zdarza mu się jednak zrobić wyjątek i pochwalić się w sieci rodzinnym zdjęciem. W ostatnią sobotę (7 stycznia) prezenter wybrał się z żoną i synami na spacer. Olivier Janiak pochwalił się na Instagramie kadrem z rodzinnej wycieczki. Zadbał jednak o to, by twarze jego najbliższych nie były do końca wyraźne.

- Jakaś nieostra ta moja rodzinka, ale wszyscy w komplecie, zażywamy pluchy - napisał pod rodzinną fotką.

