Elżbieta Zającówna jest nieuleczalnie chora. Gdy jej stan się pogorszył, podjęła decyzję

Elżbieta Zającówna byłą jedną z najbardziej cenionych aktorek, mimo to zdecydowała się zrezygnować z zawodu. Dziś skupia się na działalności charytatywnej i jest wiceprezesem fundacji Polsat. Elżbieta Zającówna nie kryje, że powodem, dla którego zdecydowała się wycofać z mediów, był stan jej zdrowia. U Zającówny zdiagnozowano nieuleczalną chorobę Von Willebranda, która powoduje zaburzenia krzepliwości krwi i długotrwałe krwawienia. To właśnie choroba skłoniła aktorkę do porzucenia kariery. Zającówna podjęła taką decyzję, gdy jej stan znaczenie się pogorszył.

- Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie - zdradziła Elżbieta Zającówna w rozmowie z "Vivą".

Od tamtej pory tylko raz zrobiła wyjątek, a przekonał ją do tego jej przyjaciel Piotr Machalica. Zającówna zagrała jego żonę w komedii romantycznej "Szczęścia chodzą parami", która trafiła do kin półtora roku po śmierci aktora.

- Wygląda na to, że ostatnie dni zdjęciowe za jego życia spędziliśmy razem - podsumowała Elżbieta Zającówna.

