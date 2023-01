Oliwia Bieniuk wdała się w publiczną awanturę! Nastolatce puściły nerwy

To jednak prawda!

Oliwia Bieniuk jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 270 tysięcy osób. Córka Anny Przybylskiej pojawiła się ostatnio w filmiku słynnej makijażystki gwiazd - Magdaleny Pieczonki. Zobaczyliśmy na nim Oliwię w makijażu inspirowanym na Hailey Bieber. Jest on delikatny i rozświetlony, a w dodatku, jak podkreśla Pieczonka, można go wykonać w zaledwie kilka minut.

Nie wszystkim jednak spodobał się makijaż Oliwii, o czym wprost napisali w komentarzach.

- Mi się nie podoba. Chyba jeden z najgorszych Pani makijaży. (…) Grzywka okropna. (…) Jest Pani naprawdę ładna, ale brwi i grzywkę coś bym zmieniła - napisała jedna z internautek.

Oliwia Bieniuk najwyraźniej poczuła się dotknięta, bo postanowiła odpowiedzieć internautce.

- A Pani to jest strasznie śmieszna. Proszę się skupić na swoim wyglądzie! - napisała córka Przybylskiej.

Internautka zaczęła tłumaczyć Oliwii, że jej komentarz nie miał na celu tego, by ją obrazić.

- Ja nie powiedziałam tego, żeby obrazić, tylko doradzić. Pozdrawiam.

Córka Przybylskiej mocno odpowiedziała na jej komentarz.

- Ja nie potrzebuję Pani rad. Każdy wygląda tak, jak chce wyglądać, to jest moja sprawa i Pani nie powinna mieć nic do powiedzenia na ten temat. POZDRAWIAM.

Odpowiedź nastolatki nie spodobała się też innym internautom, którzy zaczęli zarzucać Oliwii, że jest "zbyt pyskata".

- Skoro nie można się wypowiadać na twój temat, to po co się pokazujesz na Insta? Tylko pozytywne komentarze można? A jak nie ma się tu czym zachwycać, to już pyskujesz? - czytamy w komentarzach.

Oliwia odpowiedziała również na tę zaczepkę.

- Ja się zachowuję tak samo jak Wy, Panie, czyli cieknie ode mnie jadem dla wszystkich - odpisała nastolatka.

Słusznie?