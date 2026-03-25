On Air Music Awards 2026. Znamy nominowanych i szczegóły głosowania

On Air Music Awards 2026. Poznaliśmy nominowanych

Gala On Air Music Awards 2026 to święto polskiej muzyki rozrywkowej, skupiające się na twórcach najpopularniejszych radiowych hitów minionego roku. Artyści, których utwory regularnie gościły na antenach takich stacji jak Radio ESKA, właśnie poznali swoje nominacje w poszczególnych kategoriach. Oto pełna lista pretendentów do nagród.

Przebój Roku

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)

Dawid Podsiadło - "Pięknie płyniesz"

Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"

Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"

Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"

Oskar Cyms - "Co noc"

Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"

Roxie - "Błękit"

Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Artysta Roku

Dawid Podsiadło

Vito Bambino

Wiktor Dyduła

Igo

Mrozu

Oskar Cyms

Artystka Roku

Zalia

Daria Zawiałow

Kaśka Sochacka

Roxie

Sylwia Grzeszczak

Bletka

Radiowy Debiut Roku

pszona

Wiktoria Kida

Kuba i Kuba

Maciej Skiba

Wani

Jeremi Sikorski

Rock i muzyka alternatywna

Dżem

Luxtorpeda

Hey

Lady Pank

Dziwna Wiosna

Pull the Wire

Hip Hop

Sobel

Fukaj

Taco Hemingway

Żabson

Pezet

Gibbs

Muzyka w sieci

MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"

Pezet, Auer- "Dom Nad Wodą"

Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)

Sobel - "Całe lato"

Bambi - "Czemu nie śpisz?"

Julia Wieniawa - "Kocham"

Pop

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Oskar Cyms - "Co noc"

Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"

Carla Fernandes - "Co, jeśli?"

Roxie - "Błękit"

Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Duet / Współpraca / Projekt muzyczny

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)

Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"

Kuban, Mrozu, Favst - "zanim spadnie deszcz"

Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka - "samoloty"

MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"

Głosowanie On Air Music Awards 2026. Jak oddać głos?

O tym, w czyje ręce trafią statuetki On Air Music Awards 2026, zadecydują sami słuchacze w internetowym plebiscycie. Głosowanie na ulubionych wykonawców i utwory już ruszyło. Aby wesprzeć swoich faworytów, należy odwiedzić oficjalną stronę wydarzenia pod adresem tvn.pl/onairmusicawards.

Gala On Air Music Awards 2026. Data i miejsce

Uroczyste wręczenie nagród On Air Music Awards 2026 zaplanowano na czwartek, 9 kwietnia. Wydarzenie zagości w murach legendarnego Spodka w Katowicach. Transmisję z ceremonii będzie można oglądać na żywo na kanale TVN, a relacja rozpocznie się punktualnie o godzinie 20:50.