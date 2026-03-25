On Air Music Awards 2026. Znamy nominowanych i szczegóły głosowania

On Air Music Awards 2026. Poznaliśmy nominowanych
Gala On Air Music Awards 2026 to święto polskiej muzyki rozrywkowej, skupiające się na twórcach najpopularniejszych radiowych hitów minionego roku. Artyści, których utwory regularnie gościły na antenach takich stacji jak Radio ESKA, właśnie poznali swoje nominacje w poszczególnych kategoriach. Oto pełna lista pretendentów do nagród.
Przebój Roku
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Dawid Podsiadło - "Pięknie płyniesz"
- Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"
- Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
- Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"
- Oskar Cyms - "Co noc"
- Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
- Roxie - "Błękit"
- Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"
Artysta Roku
- Dawid Podsiadło
- Vito Bambino
- Wiktor Dyduła
- Igo
- Mrozu
- Oskar Cyms
Artystka Roku
- Zalia
- Daria Zawiałow
- Kaśka Sochacka
- Roxie
- Sylwia Grzeszczak
- Bletka
Radiowy Debiut Roku
- pszona
- Wiktoria Kida
- Kuba i Kuba
- Maciej Skiba
- Wani
- Jeremi Sikorski
Rock i muzyka alternatywna
- Dżem
- Luxtorpeda
- Hey
- Lady Pank
- Dziwna Wiosna
- Pull the Wire
Hip Hop
- Sobel
- Fukaj
- Taco Hemingway
- Żabson
- Pezet
- Gibbs
Muzyka w sieci
- MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
- Pezet, Auer- "Dom Nad Wodą"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Sobel - "Całe lato"
- Bambi - "Czemu nie śpisz?"
- Julia Wieniawa - "Kocham"
Pop
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Oskar Cyms - "Co noc"
- Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
- Carla Fernandes - "Co, jeśli?"
- Roxie - "Błękit"
- Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"
Duet / Współpraca / Projekt muzyczny
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
- Kuban, Mrozu, Favst - "zanim spadnie deszcz"
- Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka - "samoloty"
- MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
Głosowanie On Air Music Awards 2026. Jak oddać głos?
O tym, w czyje ręce trafią statuetki On Air Music Awards 2026, zadecydują sami słuchacze w internetowym plebiscycie. Głosowanie na ulubionych wykonawców i utwory już ruszyło. Aby wesprzeć swoich faworytów, należy odwiedzić oficjalną stronę wydarzenia pod adresem tvn.pl/onairmusicawards.
Gala On Air Music Awards 2026. Data i miejsce
Uroczyste wręczenie nagród On Air Music Awards 2026 zaplanowano na czwartek, 9 kwietnia. Wydarzenie zagości w murach legendarnego Spodka w Katowicach. Transmisję z ceremonii będzie można oglądać na żywo na kanale TVN, a relacja rozpocznie się punktualnie o godzinie 20:50.