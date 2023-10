Co za petarda! Beata Kozidrak i Roxie Węgiel nagrały WSPÓLNY HIT. Ręce same składają się do oklasków

Halina Mlynkova to polsko-czeska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, która w naszym kraju zrobiła wielką karierę. Artystka wcielała się zresztą także w role prezenterki telewizyjnej czy aktorki. W latach 1998-2003 była wokalistką zespołu Brathanki, z którym wydała dwa albumy studyjne, ciepło przyjęte przez fanów. Mlynkova jest też kojarzona ze swoim wizerunkiem - piękna, znana i lubiana, z długimi blond włosami. Co prawda wokalistka w przeszłości decydowała się już na zmianę fryzury, ale chyba nigdy nie zrobiła tego tak drastycznie, jak teraz. Postawiła na ostre cięcie! Króciutkimi włosami zaskoczyła swoich fanów. Wielu z nich miałoby teraz problem, by rozpoznać swoją idolkę na ulicy. Co o samej zmianie mówi Halina Mlynkova? I jak ludzie przyjęli nową fryzurę w komentarzach? Poznajcie szczegóły.

Opluliśmy się kawą, widząc, jak drastycznie zmieniła się Halina Mlynkova. Co za cięcie! Totalna przemiana

Halina Mlynkova nie zdecydowała się na tłumaczenia, czemu zdecydowała się na tak drastyczne cięcie. Na Instagramie, w opisie zdjęcia, które tam zamieściła, użyła tylko jednego słowa: "Zmiany". W komentarzach ludzie byli bardziej wylewni.

- Super! Przy dłuższych było widać, że konieczne jest cięcie. Teraz stylowo, nowocześnie i jakość włosów fajna - napisała jedna z komentujących. Ale są też zdania odmienne. - Zdecydowanie długie. (...) Zdecydowanie lepiej Pani w długich włosach. Nie jest źle, ale w długich ładniej - czytamy.

A jakie jest Wasze zdanie? Zobaczcie galerię zdjęć i zagłosujcie w naszej sondzie.

