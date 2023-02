Joanna Opozda wrzuciła filmik na Instagrama. To komentarz do zatrzymania Antoniego Królikowskiego?

Czy filmik z Instagrama to komentarz Joanny Opozdy do zatrzymania Antoniego Królikowskiego? Znany aktor został zatrzymany przez policję w sobotę, 18 lutego, przed godz. 18. 34-latek miał siedzieć w samochodzie marki Audi przed klubem przy ul. Kolejowej na Woli w Warszawie, gdy podjechał do niego patrol mundurowych. Mężczyzna został przewieziony do tamtejszego komisariatu policji, bo według nieoficjalnych informacji narkotest wykazał, że Królikowski znajduje się pod wpływem narkotyków - taką informację przekazała Polska Agencja Prasowa. Tymczasem żona aktora, będąca jednocześnie matką jego dziecka, z którą rozstał się kilka miesięcy temu, opublikowała na swoim profilu instagramowym filmik, fragment filmu "Joker" Todda Phillipsa. Na nagraniu widzimy słynną scenę z obrazu, gdy wcielający się w postać tytułową Joaquin Phoenix udaje się na wywiad telewizyjny, uśmiechając się szelmowsko pod nosem. Co miała na myśli Joanna Opozda? Zobaczcie sami, klikając TUTAJ.

