Opozda usunęła oświadczenie, a teraz znów miażdży Królikowskiego!

Konflikty między Joanną Opozdą a Antkiem Królikowskim narasta. Choć wydawało się, że relacje między rodzicami Vincenta Królikowskiego (1 rok) poprawiają się, każde kolejne zdarzenia doprowadzają do nowych, medialnych przepychanek. Ostatnio aktor nie pozostał obojętny na zarzut, jaki postawiła mu prokuratura ws. prowadzenia auta pod wpływem środka odurzającego. Jego (jeszcze) żona postanowiła to skomentować. W noc z piątku na sobotę opublikowała oświadczenie, które szybko jednak zniknęło z sieci. Pisała w nim, że aktor "syna nie widział ponad 3 miesiące, a alimentów dalej nie płaci". Serwis Pudelek postanowił dopytać aktorkę, dlaczego zdecydowała się usunąć wpis.

Joanna Opozda usunęła oświadczenie, a teraz znów miażdży Antka Królikowskiego!

Joanna Opozda nie udziela zbyt wielu komentarzy na temat swojego życia prywatnego i relacji z Antkiem Królikowskich, ale wyjątek zrobiła dla Pudelka. W kilku zdaniach opisała, jak wpłynęły na nią ostatnie wydarzenia.

- Bardzo bym chciała to wszystko zakończyć i skupić się na tym, co w życiu naprawdę ważne - na wychowaniu mojego synka, na pracy. Jestem nieustannie prowokowana przez drugą stronę, która zupełnie nie widzi, że wyrządza krzywdę przede wszystkim naszemu dziecku. Więc dodałam to stories, później usunęłam, bo pomyślałam, że jeśli będę komentować każdą bzdurę, to życia mi nie starczy, ale widzę, że i tak już poszły screeny, więc trudno - podsumowała.

Aktorka wystosowała przy okazji apel do przedstawicieli mediów, by nie pytały ją o ojca jej dziecka, ponieważ życzy sobie, że ich konflikt został rozwiązany na drodze sądowej.

- Apel do Antka na końcu jak najbardziej aktualny. Jeśli mogę coś dodać, to mam też ogromną prośbę do mediów, żeby nie wiązały mnie już z tym człowiekiem. Wiem, że jestem odpowiedzialna za swoje decyzje i teraz ponoszę ich konsekwencje, ale myślę, że już wystarczająco dostałam po d*pie. Chciałabym skupić się na swoim życiu i na moim kochanym synku, który jest dla mnie najważniejszy, a sprawy z Antonim załatwić w sądzie - dodała.

Myślicie, że Joanna Opozda i Antek Królikowski nie będą komentować kolejnych rewelacji na swój temat?