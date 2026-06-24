Opozda w poszarpanej czerwieni, Sosna jak z westernu, Sykut- Jeżyna postawiła na denim. Tak gwiazdy przyszły na event

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-06-24 13:53

Joanna Opozda, Paulina Sykut-Jeżyna, Edyta Herbuś, Barbara Kurdej-Szatan, Michalina Sosna i Paulina Gałązka pojawiły się na wydarzeniu z okazji debiutu koreańskich marek beauty w Hebe. Na ściance nie brakowało koloru, mocnych faktur i stylizacji, które trudno było wrzucić do jednej szufladki.

K-Beauty od lat nie jest już tylko kosmetyczną ciekawostką z drugiego końca świata. Koreańska pielęgnacja i makijaż zdążyły wejść do codziennego języka beauty, a teraz w Hebe pojawiają się kolejne marki, które mają szansę przyciągnąć uwagę fanek lekkich tekstur, błysku, koloru i dopracowanej pielęgnacji. Gabona, we współpracy z Hebe, wprowadza na polski rynek Colorgram, Black Rouge, Laka oraz Bring Green. Wszystkie będą dostępne na wyłączność w tej sieci.

Event miał więc wyraźny kosmetyczny pretekst, ale jak to zwykle bywa przy takich premierach – ścianka szybko zaczęła żyć własnym życiem. Tym bardziej że zaproszone gwiazdy nie poszły jedną, bezpieczną ścieżką. Był denim, były kwiaty, była supermodna w tym sezonie limonka, western i czerwień z efektem "trudno przejść obojętnie".

Joanna Opozda wybrała czerwień z pazurem, Paulina Sykut Jeżyna skromnie, ale uroczo

Najmocniej uwagę przyciągała Joanna Opozda. Aktorka postawiła na intensywnie czerwoną, ażurową kreację o nieregularnym wykończeniu. Stylizacja miała w sobie coś z wakacyjnej sukienki, coś z rękodzielniczej koronki i coś z czerwonego dywanu, tylko w bardziej odważnym, poszarpanym wydaniu. To nie był look dla osób, które chcą grzecznie stanąć pod logotypami i zniknąć po trzech zdjęciach.

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Po drugiej stronie stylówkowego nastroju była Paulina Sykut-Jeżyna. Prezenterka wybrała długą denimową sukienkę z wyraźnie zaznaczoną talią i falbaniastymi ramionami. Całość miała retro sznyt, ale żółta torebka dodała jej świeżości. To przykład stylizacji, która nie krzyczy, a i tak zostaje w pamięci – zwłaszcza przy wydarzeniu beauty, gdzie denim nie jest najbardziej oczywistym wyborem.

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Michalina Sosna jak z westernu, Barbara Kurdej-Szatan w limonce

Michalina Sosna poszła w klimat, który od razu uruchamia skojarzenia z westernem. Kapelusz, okulary, sukienka w cętki, kowbojki i torebka w zwierzęcy wzór stworzyły zestaw bardzo charakterystyczny. Nie było tu przypadkowego dodatku wrzuconego na ostatnią chwilę – całość wyglądała jak konsekwentnie zbudowany look z modową rolą główną.

Barbara Kurdej-Szatan wybrała z kolei kolor, który na ściance trudno przeoczyć. Limonkowa koszula zestawiona z szerokimi brązowymi spodniami i dużymi okularami miała w sobie luz, ale też wyraźny modowy gest. To stylizacja bardziej dzienna, mniej "galowa", za to świetnie pasująca do wydarzenia, które opierało się na świeżości, kolorze i nowościach.

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Edyta Herbuś postawiła na kobiecą sukienkę w duży, malarski kwiatowy wzór. Wśród mocnych, bardziej trendowych zestawów jej look był spokojniejszy, ale nie bez wyrazu. Paulina Gałązka wybrała natomiast czerń: krótki, ażurowy top, proste spodnie i ciemne okulary. Minimalistycznie, ale z detalem, który od razu przesuwa całość w stronę wieczorowego, lekko nonszalanckiego stylu.

K-Beauty, ale po polsku: mniej uniformu, więcej osobowości

Nowe marki w Hebe pokazują różne strony koreańskiego podejścia do urody. Colorgram kojarzy się z zabawą makijażem, Black Rouge z mocniejszym wyrażaniem siebie, Laka z nowoczesnym minimalizmem, a Bring Green z pielęgnacją skóry. I paradoksalnie stylizacje gwiazd dobrze zagrały z tym przekazem – każda była z innej bajki, ale razem stworzyły przegląd tego, jak dziś wygląda eventowy dress code.

Nie ma już jednej obowiązującej recepty na "ładnie". Można przyjść w denimie, limonce, czerni, kwiatowej sukience albo stylizacji jak z modowego westernu. Można też, jak Joanna Opozda, postawić na kreację, która od razu przejmuje uwagę. Ten event nie był wyłącznie premierą marek beauty, a małym pokazem tego, jak celebrytki coraz częściej traktują ściankę – nie jak obowiązek, tylko jak miejsce na własny styl.

Barbara Kurdej-Szatan w limonkowej koszuli, Paulina Sykut-Jeżyna w denimowej sukience, Joanna Opozda w czerwonej, ażurowej kreacji i Michalina Sosna w stylizacji inspirowanej westernem z kapeluszem. Wszystkie gwiazdy na evencie beauty Hebe, o czym przeczytasz na naszym portalu.
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PAULINA GAŁĄZKA
Barbara Kurdej-Szatan
Joanna Opozda
PAULINA SYKUT-JEŻYNA
EDYTA HERBUŚ