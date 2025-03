Orły 2025. Zamachowski z Muskałą trzymali się za łapki! Wszyscy patrzyli tylko na to

Zamachowski czuli się z Muskałą na gali Orły 2025

Zwykle Gabriela Muskała i Zbigniew Zamachowski starają się unikać publicznych czułych gestów. Wszyscy wiedzą, że są w związku, a oni postanowili tego faktu nie podkreślać w blasku fleszy. Ale zdarzył się właśnie jeden wyjątek od tej reguły. Wszyscy patrzyli tylko na nich!

Jak wyglądali Zamachowski i Muskała?

Gabriela Muskała założyła na galę rozdania polskich Oscarów 2025 elegancki, blado-różowy garnitur. Spod niego wystawała kremowa, połyskliwa bluzeczka z głębokim dekoltem. W ręku miała czarno-złotą torebunię, a na nogach beżowe czułenka. Czasem zamiast małej torebeczki w ręku Muskały miejsce zajmowała dłoń jej ukochanego Zamachowskiego! Jak wyglądał partner tej damy?

Zbigniew Zamachowski wystroił się na Orły 2025 w granatowy garnitur, do którego założył czarną koszulę. Razem z Muskałą tworzyli fajne zestawienie stylizacji, w stylu "black and white". Ale i tak wszyscy patrzyli na to, jak trzymają się za rączki! Nie przeszkadzały inm kamery i tłum fotoreporterów. Czyżby ten publiczny występ był zapowiedzią czego jeszcze ważniejszego?

Gdzie obejrzeć?

Gala 27. Orłów była transmitowana na żywo w TVP. Relacja z czerwonego dywanu była na antenie TVP Info i w TVP Kultura. Transmisja z głównej gali w Teatrze Polskim była poakzywana w TVP Kultura od 20:15, a od 21:30 w TVP1. Galę prowadziła dziennikarka i prezenterka Grażyna Torbicka.

Zamachowskiego z Muskałą xa rączkę możesz zozbaczyć w naszej galerii zdjęć!

