Oscary, wzloty i dramaty. Julie Andrews skończyła 90 lat

Urodzona 1 października 1935 roku w Walton-on-Thames w Wielkiej Brytanii, Julie Andrews od najmłodszych lat przejawiała ogromny talent sceniczny. Już jako nastolatka zachwycała publiczność na Broadwayu, a w wieku zaledwie 19 lat wystąpiła w musicalu The Boy Friend. Wkrótce potem jej nazwisko stało się synonimem sukcesu teatralnego - zagrała w wielu klasykach. Choć na początku kariery nie zawsze doceniano jej urodę, szybko udowodniła, że talent i charyzma są ważniejsze niż wygląd.

Wielka gwiazda skończyła 90 lat. Los jej nie oszczędzał!

Przełomem okazał się rok 1964, kiedy Andrews otrzymała propozycję roli w filmie Mary Poppins. To właśnie ta produkcja otworzyła jej drzwi do wielkiego świata kina. Kreacja sympatycznej guwernantki przyniosła jej Oscara, Złoty Glob i BAFTA, a charakterystyczny wizerunek postaci stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów i projektantów mody. Rok później zagrała w Dźwiękach muzyki, które do dziś uznawane są za jeden z najbardziej kultowych musicali w historii.

Choć kariera Andrews rozwijała się błyskawicznie, nie brakowało w niej dramatycznych momentów. W 1997 roku lekarze wykryli u niej guza w gardle, a operacja, choć ratująca życie, na zawsze zmieniła jej głos. Dla artystki, która była również utalentowaną wokalistką, był to ogromny cios. Mimo to nie poddała się, kontynuowała działalność aktorską, pisała książki i nagrywała. W 2004 roku powróciła do śpiewania, wykonując utwór "Your Crowning Glory" w filmie Pamiętnik księżniczki 2.

Jej dorobek został doceniony wielokrotnie. Otrzymała m.in. nagrodę Screen Actors Guild za całokształt twórczości, Order Imperium Brytyjskiego i Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji. Podczas ceremonii wręczenia tej ostatniej nagrody publiczność nagrodziła ją owacją na stojąco.

Wbrew upływowi lat, Andrews nie straciła energii i uroku, którymi oczarowywała widzów od dekad. Ostatni raz pojawiła się na ekranie w 2023 roku w kostiumowym serialu Netfliksa Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów, gdzie zagrała Lady Whistledown.

