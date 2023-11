Związek Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa to wielka ściema! Wszyscy się nabrali

Natalia Janoszek wystąpi razem z Kwaśniewską! Tym razem to pewne, zero ściemy. Niesamowita produkcja TVN

Nowy nieznany wątek w sprawie Gabriela Seweryna! "Wkurzał niektóre osoby". Śledczy pilnie muszą to zbadać!

Gabriel Seweryn przed śmiercią odnalazł szczęście, miał jednak też problemy

Gabriel Seweryn przed śmiercią przeżywał trudne chwile. W sierpniu wylądował w szpitalu, potem miał problemy zawodowe i zarejestrował się jako bezrobotny. Odnalazł jednak nową pasję i sumiennie szkolił się w sztuce robienia makijażu permanentnego. Jego mistrzyni - pani Sylwia Stańczak-Wieczorek - nie może pogodzić się ze śmiercią ucznia, który był także jej przyjacielem. - Nic nie wskazywało na to, że Gabriel był chory. Miał oczywiście swoje życiowe problemy, ale nie wpływały one na pracę. Był coraz lepszy w makijażu permanentnym. Chętnie się uczył i naprawdę robił to z pasją. Mieliśmy wielkie plany, mieliśmy jechać za granicę - mówiła w rozmowie z "Super Expressem". Dobrze układało się także w życiu prywatnym Gabriela Seweryna. Był szczęśliwy ze swoim partnerem - Kamilem Biełą. Gwiazdor programu "Królowe życia" mówił o swoim związku w ostatnim przed śmiercią wywiadzie.

Ostatni wywiad Gabriela Seweryna. Nie przejmował się obrzydliwymi komentarzami

Gabriel Seweryn i jego partner poza pięknymi chwilami, musieli jednak zmagać się z okrutnym hejtem. Projektant jednak problem zdawał się nieco bagatelizować. - A kto dziś nie jest hejtowany? Owszem, zdarzają się bardzo krytyczne komentarze pod naszym adresem, czy wręcz obrzydliwe, ale generalnie się tym nie przejmujemy. Oceniam, że zdecydowanie więcej mamy sympatyków niż przeciwników. Tych, od których jedzie jadem, unikamy i się nie przejmujemy. Często są to ludzie zakompleksieni, niedowartościowani i po prostu bardzo złośliwi. Kipią z nienawiści nie tylko do nas, ale wszystkich i wszystkiego - ocenił Gabriel Seweryn w ostatnim przed śmiercią wywiadzie, którego udzielił portalowi myGlogow.pl. To, że gwiazdor programu "Królowe życia" mógł wielu wrogów, może sugerować także wypowiedź Konrada Dulkowskiego z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. - Otrzymaliśmy (...) sporo nieoficjalnych informacji od osób znających Seweryna, które sugerują, że fakt, że był "przegiętym gejem", "wkurzał" niektóre osoby - mówił "Gazecie Wyborczej" działacz.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Gabriela Seweryna z partnerem Kamilem Biełą