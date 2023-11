Nowy nieznany wątek w sprawie Gabriela Seweryna! "Wkurzał niektóre osoby". Śledczy pilnie muszą to zbadać!

likp 19:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To, co dzieje się wokół śmierci Gabriela Seweryna, budzi przerażenie! Tuż przed tym, gdy uczestnik programu "Królowe życia" trafił do szpitala, doszło do awantury z ekipą pogotowia. Na wstrząjącym nagraniu celebryta domaga się pomocy. W sprawie Gabriela Seweryna pojawił się jednak nowy nieznany wątek. Śledczy muszą to pilnie zbadać. Nowe informacje ujawnił Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Sytuacja się komplikuje.