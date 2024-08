Ostatnie słowa Jerzego Stuhra. Potworne upokorzenie umierającego aktora

Jerzy Stuhr zmarł 9 lipca 2024 roku. Teraz na jaw wyszły ostatnie zapiski aktora, który potwornie cierpiał podczas nawrotu choroby nowotorowej. Jerzy Stuhr odniósł się także do wypadku samochodowego, który spowodował, jadąc pod wpływem alkoholu. Łzy same cisną się do oczu, kiedy czytamy zapiski potwornie upokorzonego, umierającego Jerzego Stuhra.