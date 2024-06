Oto kolejne uczestniczki "Tańca z Gwiazdami"? Jedna z nich pląsała na Eurowizji

"Taniec z Gwiazdami": Kogo zobaczymy w nowej edycji?

Wiosną 2024 roku "Taniec z Gwiazdami" po prawie dwuletniej przerwie wrócił na antenę Polsatu. Pomysł Edwarda Miszczaka, by widzowie stęsknili się za programem, był strzałem w dziesiątkę. Według informacji Wirtualnych Mediów czternasta edycja show przyciągnęła przed ekrany o około 600 tys. widzów więcej niż poprzednia. Średnio "TzG" oglądało 1,78 mln osób. Nic więc dziwnego, że producenci pracują nad nowymi odcinkami.

W sieci co chwilę pojawiają się nowe informacje o potencjalnych uczestnikach. Niedawno nieoficjalnie swój udział zapowiedziała ikona lat 90. - Majka Jeżowska. 64-letnia piosenkarka w rozmowie z "Świecie gwiazd" przyznała, że już trzy razy proponowano jej udział w programie, ale dopiero teraz się na to zdecydowała. "Mam ochotę. Do trzech razy sztuka! Odmawiałam już kilka razy, a im jestem starsza, tym bardziej myślę, że kiedyś trzeba to zrobić. Po prostu!" - mówiła.

Kolejną osobą, która chce sprawdzić swoje taneczne umiejętności jest Karolina Gilon (34 l.). Przez przerwę między kolejnymi sezonami "Love Island", gwiazda Polsatu ma teraz więcej czasu, który mogłaby wykorzystać na treningi. Sama nie wyklucza swojego udziału w tanecznym programie. "O ile w ogóle będę w tym 'Tańcu z gwiazdami', chociaż myślę, że kiedyś na pewno wezmę w tym udział, jeżeli będzie na to czas, dlatego że to jest fantastyczna przygoda i po ostatniej edycji stwierdziłam, że fajnie byłoby wziąć w tym udział, mieć taką pamiątkę i nauczyć się tak fajnie, profesjonalnie tańczyć" - wyznała niedawno. Jednak nie potwierdziła jeszcze, że to właśnie tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie.

"Taniec z Gwiazdami": Idolka nastolatek zatańczy w programie?

Według najnowszych doniesień w nowych odcinkach o Kryształową Kulę mają powalczyć dwa głośne nazwiska. Jak donosi Pudelek jedną z uczestniczek będzie reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 - Blanka (25 l.). Jej rywalką ma być idolka nastolatek - Julia Żugaj (23 l.). Młoda influencerka już kilka tygodni temu w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że nie miałaby nic przeciwko występowi w "Tańcu z Gwiazdami".

Jeśli informacje te się potwierdzą, to kontrowersje z pewnością wywoła fakt, że obie panie bardzo dobrze tańczą. Zanim Blanka Stajkow zasłynęła swoim "Solo" współpracowała już nad choreografiami m.in. z Agustinem Egurrolą. Swoje taneczne umiejętności zaprezentowała podczas eurowizyjnego występu. Taniec nie jest obcy również Julii Żugaj, która jest instruktorką tańca.

"Myślałam, myślałam, bo ja faktycznie tańczę. Jestem nawet instruktorką tańca, ale zupełnie inny styl. Ja jestem instruktorką tańca hip-hop, więc cały czas jestem zgarbiona i wykonuję bardzo mocne ruchy. Nigdy nie próbowałam tańca towarzyskiego. Byłam na jednych zajęciach, ponieważ chciałam spróbować - właśnie z Jackiem. Bardzo mi się spodobało i tak pomyślałam, że to mogłaby być fajna przygoda, gdzie przy okazji mogłabym się nauczyć tego tańca" - tak odpowiedziała na pytanie, czy chciałaby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami".

