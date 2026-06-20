Metamorfoza, która wprawia w osłupienie. Zobaczcie jej przemianę

Choć dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina, wielu widzów wciąż pamięta ją z zupełnie innego wizerunku. Anna Szymańczyk przez lata przeszła spektakularną metamorfozę, która doskonale odzwierciedla drogę, jaką pokonała jej kariera. Od skromnej dziewczyny z popularnych seriali po ikonę stylu brylującą na czerwonych dywanach.

Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądała na początku swojej drogi? Przygotujcie się na podróż w czasie. Zdjęcia sprzed lat mogą was naprawdę zaskoczyć.

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Tak wyglądały jej początki. Pamiętacie ją z "Pierwszej miłości"?

Zanim jej nazwisko stało się gorącym tematem, Anna Szymańczyk cierpliwie budowała swój warsztat. Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej zadebiutowała na scenie już w 2010 roku, ale to telewizja przyniosła jej pierwszą, masową rozpoznawalność. Pamiętacie jeszcze Dagmarę Maciejewską z serialu "Pierwsza miłość"?

To właśnie ta rola, w którą wcielała się przez cztery lata, sprawiła, że na stałe zagościła w sercach widzów. Grała też w "Na Wspólnej" i pojawiała się w epizodach, które krok po kroku budowały jej pozycję w branży.

Jeden moment zmienił wszystko. "Znachor" był przełomem

Każda kariera ma swój punkt zwrotny. Dla Anny Szymańczyk był nim bez wątpienia rok 2023 i rola Zośki w netfliksowej wersji kultowego "Znachora". To właśnie wtedy Polska i świat na nowo odkryły jej talent. Kreacja energicznej i charyzmatycznej właścicielki młyna skradła serca milionów widzów.

Rola w "Znachorze" okazała się katapultą do wielkiej sławy. Posypały się kolejne propozycje, a Szymańczyk z aktorki drugoplanowej awansowała do pierwszej ligi. Czy ktokolwiek mógł przewidzieć, że ta produkcja tak odmieni jej losy?

Od "Kleru" po "Lady Love". Nie boi się żadnych wyzwań

Patrząc na jej filmografię, jedno jest pewne - Anna Szymańczyk nie wybiera dróg na skróty. Jeszcze przed wielkim sukcesem "Znachora" zagrała odważną rolę w głośnym "Klerze" Wojciecha Smarzowskiego, udowadniając swoją wszechstronność. A to był dopiero początek.

W kolejnych latach widzieliśmy ją w hitowej serii "Piep*zyć Mickiewicza" czy w głównej roli w serialu "Lady Love". Mało kto wie, że to jej głosem mówiła też Luisa Madrigal w disneyowskim hicie "Nasze magiczne Encanto". To aktorka o wielu twarzach.

Tajemnice życia prywatnego. Tego strzeże jak oka w głowie

Mimo rosnącej popularności, Anna Szymańczyk konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. Na próżno szukać jej na okładkach tabloidów w kontekście miłosnych uniesień czy rodzinnych dramatów. Aktorka jasno postawiła granicę między pracą a domem.

Ta dyskrecja sprawia, że fani cenią ją jeszcze bardziej - za talent, a nie za skandale. W świecie, gdzie wszystko jest na sprzedaż, jej postawa budzi ogromny szacunek.

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Ile lat kończy Anna Szymańczyk w 2026 roku? Zobaczcie, jak wygląda dziś

Anna Szymańczyk urodziła się 20 czerwca 1987 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętuje swoje 39. urodziny. Patrząc na jej energię i pasję, trudno w to uwierzyć. Czas wydaje się być dla niej wyjątkowo łaskawy.

Jak bardzo zmieniła się od czasów pierwszych ról? Czy poznalibyście ją na zdjęciach sprzed dekady? Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię. Ta metamorfoza robi wrażenie.