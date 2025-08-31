Pamiętacie "Rozmowy w toku" w TVN? Ewa Drzyzga mówi o powrocie. "Jestem zadaniowcem"

Talk-show "Rozmowy w toku", prowadzony przez Ewę Drzyzgę w TVN przez 16 lat, może powrócić.

Pierwsze odcinki programu w 2000 roku prowadziła Ewa Bakalarska, jednak szybko zastąpiła ją Ewa Drzyzga, która pozostała gospodynią do końca emisji w 2016 roku.

Ewa Drzyzga wyraziła gotowość rozważenia powrotu do formatu, jeśli otrzyma takie zadanie od szefów TVN, jednak podkreśliła, że powtórzenie dawnej formuły programu byłoby trudne ze względu na zmiany w zespole i realia produkcji.

"Rozmowy w toku". Ewa Drzyzga nie była pierwszą prowadzącą

Pamiętacie "Rozmowy w toku" w TVN? Czego tam nie było! Tematy tabu w programie Ewy Drzyzgi nie istniały. Do studia przychodzili rozmaici ludzie, którzy opowiadali swoje niesamowite historie. W talk-show obok tzw. zwykłych bohaterów występowali eksperci, przede wszystkim z dziedziny psychologii. Pewnie już mało kto pamięta, że pierwsze odcinki programu "Rozmowy w toku" prowadziła nie Ewa Drzyzga, tylko Ewa Bakalarska (w 2000 roku). Jednak po kilku miesiącach nastąpiła zmiana gospodarza talk-show i już do końca emisji "Rozmów w toku" prowadzącą była Drzyzga. Ostatni odcinek formatu pokazany został w TVN 4 listopada 2016. Co jakiś czas pojawiają się plotki o reaktywacji programu. Teraz głos zabrała sama Ewa Drzyzga.

"Rozmowy w toku" powrócą? Ewa Drzyzga wprost: Jestem zadaniowcem"

W trakcie prezentacji jesiennej ramówki TVN niespodziewanie znów powrócił temat powrotu talk-show "Rozmowy w toku". Sprawa wydaje się skomplikowana, choćby z powody licznych obowiązków zawodowych Ewy Drzyzgi. Ale... Niczego wykluczyć nie można.

Jestem zadaniowcem i jak dostaję zadanie, to je rozpatruję bądź nie. A to zadanie zawsze wychodzi od moich szefów, więc zobaczymy, co oni wymyślą

- powiedziała gwiazda TVN. Być może jest szansa na to, że "Rozmowy w toku" powrócą w innej - mniej obszernej - formie. To, co było kiedyś, raczej już nie wróci.

To były zupełnie inne czasy, 7 dni w tygodniu ciężka praca dużego zespołu. Ja jestem na pierwszej linii frontu. Pomagał mi ogromny zespół dokumentalistów, który dzisiaj zasila m.in. 'Uwagę' i inne uwielbiane przez widzów programy, więc myślę, że to byłoby trudne

- podkreśliła Ewa Drzyzga.

Do tej pory powstało 2654 odcinków "Rozmów w toku". Program emitowany był w TVN przez 34 sezony.

