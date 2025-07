Pamiętacie słynną Jolasię z "Kiepskich"? Właśnie mówi o niej cała branża! Tak się zmieniła Anna Ilczuk

Słynna Jolasia z "Kiepskich" z prestiżową nagrodą! Cała branża mówi o Annie Ilczuk

Anna Ilczuk zanim dołączyła do kultowego serialu "Świat według Kiepskich", była już rozpoznawalną aktorką. Rola Jolasi jednak wniosła ją na zupełnie inny poziom sławy. Kreacja stworzona przez Annę Ilczuk idealnie wpasowała się w "Kiepskich". Grała w nich przez 10 lat, aż do momentu, a w którym podjęto decyzję o zakończeniu emisji serialu. A potem o Annie Ilczuk zrobiło się cicho... Co prawda aktorka zagrała w pokazywanym na Netflixie serialu "Pewnego razu na krajowej jedynce", ale rola ta nie odbiła się szerszym echem. Teraz jednak o słynnej Jolasi z "Kiepskich" mówi cała branża aktorska! Powód jest nie byle jaki. Anna Ilczuk zdobyła bowiem prestiżową nagrodę miesięcznika "Teatr" za sezon 2024/2025.

Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza dla najlepszej aktorki w sezonie 2024/2025 (przyznano - red.) Annie Ilczuk za rolę Ireny w spektaklu "Kobieta samotna" w reżyserii Anny Smolar (Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Malta Festival Poznań)

- czytamy w portalu e-teatr.pl, którego wydawcą jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Pod galerią znajduje się QUIZ. Kiepscy czy Miodowe lata? Krawczyk, Paździoch, Kurski, Edzio

Oni otrzymali nagrody miesięcznika "Teatr". Nie tylko Jolasia z "Kiepskich"

Oprócz słynnej Jolasi z "Kiepskich" nagrody za zeszły sezon otrzymali: Anna Smolar (za najlepszą reżyserię), Bartosz Bielenia i Jacek Poniedziałek (obaj dla najlepszego aktora). Dodatkowo Nagrodę Specjalną "Teatru" dostał Michał Kotański za spektakularne odnowienie instytucji Teatru Telewizji. W poprzednim sezonie najlepszą aktorką została Agata Kulesza (za rolę Janiny Węgorzewskiej w spektaklu "Matka" według dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Anny Augustynowicz w Teatrze Ateneum w Warszawie). Z kolei wśród mężczyzn zwyciężył Mariusz Benoit (za rolę Estragona w spektaklu "Czekając na Godota" według dramatu Samuela Becketta w reżyserii Piotra Cieplaka w Teatrze Narodowym w Warszawie). Anna Ilczuk zatem znalazła się w doborowym towarzystwie.

Mariolka z "Kiepskich" powraca! Ze słodkiej nastolatki zmieniła się w atrakcyjną 40-tkę

W naszej galerii prezentujemy, jak się zmieniła Anna Ilczuk, czyli Jolasia z "Kiepskich"

QUIZ. Kiepscy czy Miodowe lata? Krawczyk, Paździoch, Kurski, Edzio Pytanie 1 z 20 Karol Krawczyk (w tej roli Cezary Żak) to bohater serialu: Kiepscy Miodowe lata Następne pytanie