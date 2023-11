To, co ujrzeliśmy na grobie Hanny Gucwińskiej dwa dni po pogrzebie, wprawiło nas w osłupienie! Poruszające

Fenomenalny Artur Baranowski, który w niespotykanym wcześniej stylu wygrał finał teleturnieju "1 z 10", miał w Wielkim Finale rozgromić kolejnych rywali i pobić rekord łącznego wyniku w programie prowadzonym przez Tadeusz Sznuka. Złośliwość rzeczy martwych (w tym wypadku zepsuty samochód) sprawiły, że pan Artur nie dojechał na nagranie. Nieoficjalne informacje na ten temat pojawiały się już przedpołudniem, jednak fani mieli cichą nadzieję na to, że to jakaś pomyłka i geniusz jednak pojechał na Wielki Finał. Niestety złudzeń pozbawił wszystkich Tadeusz Sznuk. - Pan Artur Baranowski niestety nie dojechał, to wielka, wielka szkoda - zakomunikował gospodarz programu po przedstawieniu dziewięciu uczestników "1 z 10". Na szczęście drzwi do teleturnieju nie są dla fenomenalnego 28-latka bezpowrotnie zamknięte. To kapitalne wieści! Kiedy Artur Baranowski ponownie może wystąpić w programie "1 z 10"? Okazuje się, że są konkretne przepisy.

Kiedy pan Artur może znów wystąpić w programie "1 z 10"?

Rąbka tajemnicy uchylił dziennikarz programu Interia.pl Wiktor Kazanecki. Wiadomo, że uczestnicy programu "1 z 10" mogą próbować swoich sił w teleturnieju po raz drugi. - Między występami w "1 z 10" muszą minąć co najmniej cztery lata - to tzw. okres karencji - informuje dziennikarz. Oznacza to, że pana Artura Baranowskiego kolejny raz w programie Tadeusza Sznuka zobaczyć będziemy mogli pod koniec 2027 roku. Na szczęście w międzyczasie genialny 28-latek może startować w innych teleturniejach. Na razie na pocieszenie dostał 10 tys. złotych, które wygrał w Wielkim Finale, mimo że... w nim nie uczestniczył. Na profilu programu "1 z 10" na Facebooku pojawił się komunikat ws. pana Artura, który prezentujemy poniżej.

Pod quizem znajduje się galeria zdjęć fenomenalnego pana Artura Baranowskiego z teleturnieju "1 z 10"